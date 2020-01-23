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فن

نانسي عجرم تدعم زوجها بعلامة النصر بعد أولى جلسات اقتحام فيلتها

الخميس 23/يناير/2020 - 07:15 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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محمد نحلة

نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة عبر حسابها على تويتر، تشير فيها بعلامة النصر، وهو ما جعل الجمهور يربط الأمر، مع بدء أولى جلسات التحقيقات مع زوجها فادى الهاشم،  فى قضية اتهامه بقتل الشاب السورى مقتحم الفيلا محمد الموسى.


وكان قد كشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وأكد  وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.


وقررت القاضية عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزل المدعى عليه.


كما قررت سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.


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