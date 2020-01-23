AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية اليمني: لن ننسى مواقف مصر المشرفة تجاه بلادنا

الخميس 23/يناير/2020 - 06:30 م
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن بلاده لن تنسى مواقف مصر الداعمة لليمن وحكومته الشرعية، وحفاوة ترحيبها واستقبالها لمئات الآلاف من المواطنين اليمنيين النازحين المضطرين للخروج من اليمن بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية وما تبعه من كارثة إنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني اليوم الخميس مع سفير مصر غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الوطنية.

وثمن وزير الخارجية اليمني كل ما تقدمه مصر من دعم للحكومة الشرعية في مجال بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في الكثير من المجالات.

بدوره، أعرب السفير المصري عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في محافظة مأرب، مجددا إدانة مصر واستنكارها لهذا الاستهداف الإرهابي، ومؤكدًا استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية، وأعرب عن تمنياته بعودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليمن.. ارتفاع عدد قتلى ومصابي الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

اليمن: ندين الصمت الأممى إزاء الجريمة الإرهابية بمأرب

أول تعليق من السعودية على هجوم معسكر مأرب في اليمن

السعودية تجدد رفضها وإدانتها للإرهاب في اليمن والصومال والنيجر

ترشيحاتنا

ضربة جديدة.. استبعاد جهاد جريشة من الإعداد لـ كأس العالم 2022

شاهد.. نورهان تستعرض جمالها من داخل سيارتها

إيمانويل أمونيكي يصل القاهرة غدًا لتولى تدريب المقاصة

إحنا مش هانخلص.. نجل الشهيد وائل طاحون يوجه رسالة لـ الإرهاب

عرض جنونى.. خصم كبير على سماعة أبل

بالزي العسكري.. أمير كرارة يشارك في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها

زيادة القدرة الجنسية وعلاج لـ البواسير..فوائد تناول الكبدة الجملي

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث