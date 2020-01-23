ياسر طنطاوى ينفي علاقته بتأسيس نقابة الإعلام الإلكتروني

أرسل الدكتور ياسر طنطاوى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والصحفي بجريدة الرأي بمؤسسة دار التحرير ردا إلى موقع "صدى البلد " ينفي فيه صلته بتأسيس كيان غير شرعي تحت مسمى اللجنة النقابية للعاملين بالإعلام الإلكتروني أو بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.





وأشار طنطاوى إلى أن هذا غير صحيح وأن ما ورد ببيان نقابة الصحفيين يخالف الحقيقة.

وتنشر موقع صدى البلد إعمالًا لحق الرد ما أرسله طنطاوي من توضيح لما نشر عنه في صحف ومواقع إلكترونية، استنادً إلى بيان رسمي صادر عن مجلس نقابة مجلس نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاء بتحويله إلى هيئة التأديب، وهو ما نفاه مؤكدًا أنه لا صلة له بهذا الكيان وأنه لم تصدر أي مخالفة منه ذات صلة بالوقائع موضوع بيان النقابة.

وقال طنطاوى إنه يحترم نقابة الصحفيين، وأنه عضو باللجنة النقابية للعاملين بالجمهورية ولا يجوز قانونا له الانضمام إلى كيان عمالي آخر، وأنه ليس له أى توقيعات أو تواصل مع اللجنة النقابية للعاملين بالإعلام الإلكتروني أو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وأنه لا يشغل منصبا بأى كيان وهمي.

وأضاف أن ما ورد ببيان النقابة يخالف المستندات الرسمية، مؤكدا أنه من الشخصيات التي تحافظ على المهنية وجميع تقاليد وثوابت المهنة التي أرساها شيوخ المهنة، طيلة عمله بالصحافة، منذ قيده بجدول نقابة الصحفيين منذ 10 سنوات، كما أنه حاصل على الدكتوراه بامتياز وحاصل أيضا على زمالة كلية الدفاع الوطني، وأنه طوال مسيرته الصحفية طالما وقف بجانب الحق والمهنية، ولم يتصور أن يتم الزج باسمه في مثل هذا البيان الصادر عن نقابة الصحفيين، مكررا أنه لم ينشئ هذا الكيان الوارد بالبيان، أو حتى شارك في عضويته، وهو ما يعد اتهاما له عن واقعة غير صحيحة سببت له أضرارا بالغة.

وتساءل كيف لا يستجلي بيان النقابة حقيقة الأمر، مكررا احترامه وتقديره لمجلس نقابة الصحفيين والزملاء أعضاء الجمعية العمومية.