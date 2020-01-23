تهديدات 4 سنوات.. أرملة الشهيد طاحون تروي تفاصيل اغتيال زوجها أمام منزله.. فيديو





وأضافت عبير طاحون عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائية "دي إم سي"، إن ابنها الثاني أصر على الالتحاق الشرطة حتى بعد استشهاد والده، موضحة أنها لم تقدر أن تمنعه وتقف أمام طموحه.





وأشارت زوجة الشهيد وائل طاحون، إلى أن تهديدات زوجها جاءت منذ عام 2011 ليست بالجديدة، حتى استشهد إثر إطلاق للنار أسفل منزله وسقط شهيدا عام 2015.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.





وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

قالت عبير طاحون زوجة الشهيد وائل طاحون، إن التكريم الذي شهده زوجها الشهيد "وائل طاحون" اليوم من أحد أوجه الدعم الذي يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعربت عن سعادتها بالتكريم.