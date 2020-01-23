AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تهديدات 4 سنوات.. أرملة الشهيد طاحون تروي تفاصيل اغتيال زوجها أمام منزله.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 07:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قالت عبير طاحون زوجة الشهيد وائل طاحون، إن التكريم الذي شهده زوجها الشهيد "وائل طاحون" اليوم من أحد أوجه الدعم الذي يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعربت عن سعادتها بالتكريم.

وأضافت عبير طاحون عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائية "دي إم سي"، إن ابنها الثاني أصر على الالتحاق الشرطة حتى بعد استشهاد والده، موضحة أنها لم تقدر أن تمنعه وتقف أمام طموحه.

وأشارت  زوجة الشهيد وائل طاحون، إلى أن تهديدات زوجها جاءت منذ عام 2011 ليست بالجديدة، حتى استشهد إثر إطلاق للنار أسفل منزله وسقط شهيدا عام 2015.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.


وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| بكاء زوجة الشهيد وائل طاحون فى احتفالية عيد الشرطة

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة.. فيديو

بعد بكائها.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة لزوجة الشهيد وائل طاحون.. فيديو

ضباط يرددون كلمة شهيرة لـ السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

السيسى يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68.. فيديو

شاهد.. الرئيس السيسى يقبِّل رأس والدة الشهيد عمر إبراهيم

ترشيحاتنا

مرات البواب والدكتور .. علاقة محرمة وفيديو ساخن وراء قتل صيدلي الإسكندرية .. تفاصيل

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

الملعقة السحرية تحارب ضغط الدم وأمراض القلب .. تعرف عليها

رشا مهدي: كنت أداعب محمد صلاح.. وأنا امرأة رومانسية فى طاقة حب (حوار)

شفاء بنسبة 99%.. أستاذ جراحة يوضح أفضل علاج لـ دوالي الساقين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يكتشف وجود قبر يحمل اسمه والسبب زوجته السابقة.. تفاصيل

بعد أزمة زوجها في قضية القتل.. نانسي عجرم تثير الجدل بـ الأحمر

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها