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برلمان

عمرو عبد الباقي: وفد الشرقية يعد كوادر لخوض الاستحقاقات الانتخابية

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:01 ص
حزب الوفد بالشرقية
حزب الوفد بالشرقية
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معتز الخصوصى
اجتمع عمرو عبد الباقي، السكرتير العام للجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، بلجان شمال الشرقية والتي تضم لجنة فاقوس والحسينية وصان الحجر ومنشية أبو عمر بمقر حزب الوفد بمدينة فاقوس.

وناقش الاجتماع، الذي حضره محمد ذكي رئيس لجنة الإعلام باللجنة العامة، أهمية تطوير الأداء الحزبي وتنشيط العضوية ووضع خطط عمل للمرحلة القادمة.

ونقل عمرو عبد الباقي توجيهات النائب اللواء هاني أباظة رئيس اللجنة العامة حول تفعيل مكاتب خدمة المواطنين داخل مقرات اللجان، واستمرار فتح المقرات طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء على أن تظل المقرات مفتوحة أمام المواطنين لتلقي طلباتهم ومشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لهم.

وأكد عبد الباقي أهمية تفعيل دور لجان الشباب في عملية التوعية والتثقيف السياسي للمواطنين من خلال مقرات الحزب بالشرقية وهمية تشكيل اللجان النوعية، مشيرا إلي أن لجان الشباب تعقد اجتماعاتها أسبوعيا.

وقال "عبد الباقي" إن حزب الوفد بالشرقية يعد كوادر لخوض جميع الاستحقاقات النيابية القادمة، لافتا إلى أن في الفترة القادمة ستعقد ندوات تثقيفية داخل اللجان للتدريب على المحليات وندوات تثقيفية لحث الشعب المصري على المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة واختيار الأصلح من المرشحين من يستطيع بالنهوض بالبلاد.

وأكد محمد زكي، رئيس لجنة الإعلام باللجنة العامة، أن دور الإعلام دور هام وفعال خاصة مواقع ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لذلك يجب أن يكون هناك تواصل بين أعضاء اللجنة في المحافظة من خلال استغلال هذه المواقع ونشر مواعيد الندوات والمحاضرات والفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي.
عمرو عبد الباقي: وفد الشرقية يعد كوادر لخوض الاستحقاقات الانتخابية
عمرو عبد الباقي: وفد الشرقية يعد كوادر لخوض الاستحقاقات الانتخابية
عمرو عبد الباقي: وفد الشرقية يعد كوادر لخوض الاستحقاقات الانتخابية
عمرو عبد الباقي: وفد الشرقية يعد كوادر لخوض الاستحقاقات الانتخابية
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