AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

درجات الإصابة بسرطان الثدي.. المراحل الأولى تعالج بالأدوية

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

يقول الدكتور فادي الغزالي اسشاري أمراض النساء علي صفحته الشخصية بالفيسبوك  إن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا عند النساء، كما أنه يعد السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة بعد سرطان الرئة ويعرف سرطان الثدي مجهريا بأنه ورم خبيث أي مجموعة من الخلايا السرطانية تنشأ من خلايا الثدي، على الرغم من أن سرطان الثدي يحدث في الغالب عند النساء، إلا أنه يمكن أن يحدث عند الرجال أيضًا ولكن بنسبة قليلة جدًا.


يتم تصنيف درجة سرطان الثدي وفقًا لحجم الورم، وعما إذا كان قد انتشر إلى العقد الليمفاوية أو أجزاء أخرى من الجسم، وهناك طرق مختلفة لتصنيف سرطان الثدي، وإحدى الطرق هي من المرحلة 0 إلى 4 كالآتي:


١- المرحلة 0:
وتكون الخلايا السرطانية داخل القناة اللبنية ولا تغزو الأنسجة المحيطة بها. العلاج في هذه المرحلة يضمن الشفاء التام عند استئصال الورم.

٢- المرحلة 1:
في بداية هذه المرحلة يصل الورم إلى 2 سنتيمتر ولم يصل بعد الى أي عقد ليمفاوية. والعلاج هنا ايضا يضمن الشفاء ولكن قد يحتاج لعلاج شعاعي مصاحب.

٣- المرحلة 2:
يبلغ الورم 2 سنتيمتر ويبدأ بالانتشار إلى العقد الليمفاوية القريبة...العلاج هنا يتضمن استئصال الورم ، وتجريف العقد اللمفاوية في الإبط إضافة للأشعة أو الكيماوي.

٤- المرحلة 3:
الورم يصل إلى 5 سنتيمتر ويمكن أن ينتشر إلى بعض الغدد الليمفاوية البعيدة . العلاج مشابه للمرحلة الثانية.

٥- المرحلة 4:
وينتشر فيها السرطان إلى أعضاء بعيدة، خاصةً العظام أو الكبد أو الدماغ أو الرئتين. وهنا لاينفع الاستئصال ويكون تقريبا فات الأوان.


توصيات لفحص الثدي 

يعد تصوير الثدي بالأشعة السينية ( الماموغرافي) أداة جيدة جدًا لفحص سرطان الثدي، وتقدم جمعية السرطان الأمريكية (ACS) التوصيات التالية لفحص سرطان الثدي:
١- يجب على النساء بدء فحص الثدي السنوي بين 40-44 سنة من العمر.
٢- يجب أن تخضع النساء اللواتي يبلغن من العمر 45 عامًا أو أكثر لفحص الثدي بالأشعة كل عام حتى سن 54.
٣- يجب أن تخضع النساء اللواتي يبلغن من العمر 55 عامًا أو أكثر للفحص كل سنتين أو متابعة الفحص سنويًا.


أغلب أورام الثدي غير سرطانية...ولكن يجب فحص كل كتلة ثدي...والتوجه للطبيب عند أي تغير بالثدي.....يجب الفحص الدوري الأسبوعي للمرأة بأن تفحص الثدي بالحمام مع رغوة كافية من الصابون لتضمن الفحص الصحيح لكتل الثدي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر السعال المستمر.. أعراض ومراحل سرطان الغدد الليمفاوية

تحذير للسيدات | تزيد نسبة الاصابة بـ سرطان الثدي بعد الـ40

خراج ولا ورم.. تفاصيل مجهولة عن مرض نيللي كريم

اكتشفوه مبكرا.. سرطان عنق الرحم تصل نسب الإصابة به إلى ٢٠٪

اعراض الإصابة بسرطان الثدى.. احذري.. انقطاع الطمث يزيد فرص الاصابة

معطر الجو وطلاء الأظافر.. 4 عادات نفعلها يوميا تسبب سرطان الثدي

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد التجديد لفتحي والحاوي وموقف صالح ومارسيلو .. فيديو

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

محمد صلاح يدفع أسطورة ليفربول إلى الجنون بسبب أدائه

مجدي عبد الغني: أبوريدة غلط فيا والبشرة منعته من رئاسة الكاف..فيديو

اخبار الرياضة.. الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. مؤمن زكريا يوجه رسالة صادمة لـ الاحمر

الصحة تواجه كورونا.. طوارئ بـ الحميات واستعدادات على منافذ الجمهورية لفرز الوافدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل