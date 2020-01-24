درجات الإصابة بسرطان الثدي.. المراحل الأولى تعالج بالأدوية

يقول الدكتور فادي الغزالي اسشاري أمراض النساء علي صفحته الشخصية بالفيسبوك إن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا عند النساء، كما أنه يعد السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة بعد سرطان الرئة ويعرف سرطان الثدي مجهريا بأنه ورم خبيث أي مجموعة من الخلايا السرطانية تنشأ من خلايا الثدي، على الرغم من أن سرطان الثدي يحدث في الغالب عند النساء، إلا أنه يمكن أن يحدث عند الرجال أيضًا ولكن بنسبة قليلة جدًا.





يتم تصنيف درجة سرطان الثدي وفقًا لحجم الورم، وعما إذا كان قد انتشر إلى العقد الليمفاوية أو أجزاء أخرى من الجسم، وهناك طرق مختلفة لتصنيف سرطان الثدي، وإحدى الطرق هي من المرحلة 0 إلى 4 كالآتي:





١- المرحلة 0:

وتكون الخلايا السرطانية داخل القناة اللبنية ولا تغزو الأنسجة المحيطة بها. العلاج في هذه المرحلة يضمن الشفاء التام عند استئصال الورم.

٢- المرحلة 1:

في بداية هذه المرحلة يصل الورم إلى 2 سنتيمتر ولم يصل بعد الى أي عقد ليمفاوية. والعلاج هنا ايضا يضمن الشفاء ولكن قد يحتاج لعلاج شعاعي مصاحب.

٣- المرحلة 2:

يبلغ الورم 2 سنتيمتر ويبدأ بالانتشار إلى العقد الليمفاوية القريبة...العلاج هنا يتضمن استئصال الورم ، وتجريف العقد اللمفاوية في الإبط إضافة للأشعة أو الكيماوي.

٤- المرحلة 3:

الورم يصل إلى 5 سنتيمتر ويمكن أن ينتشر إلى بعض الغدد الليمفاوية البعيدة . العلاج مشابه للمرحلة الثانية.

٥- المرحلة 4:

وينتشر فيها السرطان إلى أعضاء بعيدة، خاصةً العظام أو الكبد أو الدماغ أو الرئتين. وهنا لاينفع الاستئصال ويكون تقريبا فات الأوان.





توصيات لفحص الثدي

يعد تصوير الثدي بالأشعة السينية ( الماموغرافي) أداة جيدة جدًا لفحص سرطان الثدي، وتقدم جمعية السرطان الأمريكية (ACS) التوصيات التالية لفحص سرطان الثدي:

١- يجب على النساء بدء فحص الثدي السنوي بين 40-44 سنة من العمر.

٢- يجب أن تخضع النساء اللواتي يبلغن من العمر 45 عامًا أو أكثر لفحص الثدي بالأشعة كل عام حتى سن 54.

٣- يجب أن تخضع النساء اللواتي يبلغن من العمر 55 عامًا أو أكثر للفحص كل سنتين أو متابعة الفحص سنويًا.

أغلب أورام الثدي غير سرطانية...ولكن يجب فحص كل كتلة ثدي...والتوجه للطبيب عند أي تغير بالثدي.....يجب الفحص الدوري الأسبوعي للمرأة بأن تفحص الثدي بالحمام مع رغوة كافية من الصابون لتضمن الفحص الصحيح لكتل الثدي.