رشا مهدي لـ صدى البلد: مسلسل «طاقة حب» تحدٍ بالنسبة لي.. ومحمد صلاح عالمي مثل كريستيانو

«مربع داير» كان الفيلم الروائي الأول الذي شهد انطلاقة الفنانة رشا مهدي إلى عالم التمثيل، فقد أثبتت موهبتها الفنية على الساحة، وتواجدت فى مجموعة من الأعمال الهامة، سواء على مستوى السينما أو الدراما، كما أنها وقفت أمام كبار النجوم، ولمعت نجوميتها، حتى أنها طٌلبت لتتواجد مؤخرا في المسلسل اللبناني عروس بيروت، ولكنها اعتذرت لظروف شخصية، وحاليا تتواجد فى مسلسل "طاقة حب" المقرر عرضه اليوم.





وعلى الجانب الآخر كانت "رشا" قد تصدرت محركات البحث جوجل، وتريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت تغريدة للاعب محمد صلاح كتبت فيها: "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر".





رشا مهدي في حوارها مع "صدى البلد" تحدثت عن تصدرها محركات البحث جوجل، وكواليس مسلسلها الجديد، والصعوبات التي واجهتها، كما تحدثت عن مشوارها الفني وكشفت لنا عن أبرز الفنانين الذين أثروا في حياتها.





في البداية كيف رأيتِ تصدركِ محركات البحث جوجل بعد تدوينة "محمد صلاح"؟





أنا أعتبر اللاعب محمد صلاح مثالا للقوة والاجتهاد، كما أنني كنت أداعبه، فهو بالفعل قلب مصر، وشخصية عالمية مثل كريستيانو وميسي، وأنا أحبه كثيرا.





ماذا عن دوركِ في مسلسل "طاقة حب"؟





أقدم شخصية جديدة جذبتني فور قراءة السيناريو، وهو تحد بالنسبة لي، خاصة أن الشخصية التى ألعبها بها تفاصيل كثيرة، فهي امرأة رومانسية، وتتبع قلبها فى كل شيء، حتى تقع فى الكثير من المشاكل بسبب هذا، فالعمل اجتماعي رومانسي، يتحدث عن العلاقات العاطفية، ومانواجهه من مشاكل داخل البيوت، ونقدم هذا من خلال 60 حلقة.





هل انتهيتم من تصوير العمل؟





لم يتبق لنا سوى أيام قليلة، فنحن نعمل عليه منذ فترة طويلة، وأنا مع فكرة المسلسلات خارج موسم رمضان، فهذا يفتح المجال أمام الجمهور، ومن الجيد أن تكون المسلسلات متوافرة بين أيدي الجمهور طوال العام.





كيف ترين اتجاه المسلسلات الدرامية حاليا للمنصات الإلكترونية وقلة عدد الحلقات؟





هذا التطور جيد جدا وطبيعي، والعالم كله حاليا يتجه لهذا، فهو المستقبل، وهناك شريحة من الجمهور تحب متابعة تلك الأعمال، والتنافس بين المسلسلات، واختلاف أنواعها يفتح السوق ويجعله متنوعا وكل هذا يخدم الجمهور.





ما سبب اختفائكِ عن السينما؟





السينما وحشتني جدا، وشكلها تغير بعد ثورة 25 يناير، فالإنتاج قل، ولكن أرى أن الفترة القادمة تحمل خيرا كبيرا للسينما، خاصة أننا نعود الآن وبقوة، ومستوى الأفلام فى تحسن، ولدينا مخرجون مميزون، ونملك كل عناصر القوة التى تجعلنا نتقدم، وإذا عرض على عمل قوي خلال الفترة القادمة سأوافق على الفور.





من المخرج الذي تتمنين العمل معه؟





لدينا مخرجون مميزون، ولديهم مهارات عالية، فأنا أتمنى أن أعمل مع محمد وسيم، وكاملة أبو ذكري، وأكرر التجربة مع أحمد جلال، ورامي إمام مخرج عظيم ومميز جدا.





أنتِ متفاعلة مع جمهورك على السوشيال ميديا.. فكيف تتفاعلين مع النقد إذا هاجمكِ أحدهم؟





أنا أحب أن أستقبل كل وجهات النظر دائما بكل حب، ومادام هناك من كتب رأيه فيجب أن أنظر له بعين الاعتبار، ولكن كل ردود الفعل التى تصلني إيجابية.





رشا مهدي راضية عن مشوارها الفني؟





بالفعل وإن كانت خطواتي بطيئة، وذلك لأنني أختار أعمالي بدقة، وألمس تأثير ذلك على المشاهد، إلى جانب هذا فأنا عملت مع مجموعة كبيرة من النجوم، مثل الزعيم عادل إمام، ويسرا، واستفدت منهم كثيرا، حتى حينما عملت مع شباب من خلال مسلسل "المواطن إكس"، لمست النجاح، واستفدت، فأنا ليس لدى سقف لأحلامي وطموحاتي.





من الفنان الذي أثر فى تاريخكِ؟





الكثيرون فأنا تعلمت من كل من عملت معهم ولكن أهم محطاتي الفنية كانت مع الزعيم عادل إمام.

على أى أساس تقومين باختيار أدواركِ؟





أنظر لعدد من العناصر المهمة، السيناريو الجيد، المخرج الذي أعمل معه، النجوم المتواجدون فى العمل، كل هذا يجذبني، وإذا تحققوا توافر النجاح.





هل تقيسين النجاح بعدد المشاهدات أم بردود الفعل فى الشارع؟





ليس هناك فصل فالاثنان مهمان، والعمل الجيد تأثيره يظهر على الفور، سواء عن طريق الشارع أو السوشيال ميديا.





أين المسرح من مشواركِ؟





لم أعمل بالمسرح، ولكنه من الأشياء التى أريدها بشدة، وخاصة لوجود تغيير كبير به الآن، والفترة القادمة إذا جاء لي فرصة جيدة سأكون متحمسة للتواجد بها.





بعيدا عن الفن.. ماذا تفعلين فى يومكِ؟





أحب الجلوس فى المنزل، ومشاهدة الأفلام، ولكن لا أطبخ لأن كل محاولاتي فاشلة فى المطبخ، وليس لى علاقة به سوى الدخول وفتح الثلاجة فقط، ولا أحبه، فأنا أفشل إنسانة فى المطبخ.





هل هناك عمل تتمنين أن تقدميه لجمهوركِ؟





أحب أن أقدم عملا يتحدث عن الفترة التاريخية قبل الفراعنة، فهذا العالم غامض ومليء بالحكايات التى يجب أن تستغل سينمائيا ودراميا.





ما الجديد فى الفترة القادمة؟





هناك أكثر من مسلسل أقرأه حاليا لموسم رمضان القادم، ولكن لم أستقر بعد.