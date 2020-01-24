حكم الشرع في أخذ مصحف وقف لله من المسجد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يتسأل صاحبه:

"ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك

أم لا؟

أجاب عليه فضيلة الدكتور نصر فريد واصل قائلًا:

من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد

فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف

ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: وقفته لهذا المسجد

وبناءً على ذلك: لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من

المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن

ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا

إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب

عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به

حكم أخذ سجادة للمسجد للصلاة عليها لوجود مرضى به

؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال

فتوى مسجله له.

ورد ممدوح، قائلاً: إنه لا حرج فى أن تأخذ سجادة

وأنت ذاهب للمسجد لتصلى عليها فهذا الأمر لا حرج فيه فأنت حر فى ذلك.

هل يجوز أخذ سجادة من المسجد ووضع أخرى مكانها؟

تلقى الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق

وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا ورد إليه من أحد مشاهدي برنامج

"والله أعلم" المذاع عبر فضائية "CBC" يقول:

"هل يجوز استبدال سجادة من المسجد بسجادة أخرى من بيتى لأني استرحت لها؟.

أجاب "جمعة" قائلاً: إنه لا يجوز استبدال

سجادة من المسجد بسجادة أخرى لأنها وقف للمسجد ولا يجوز التعدي على الوقف.

حكم ترك «سجادة الصلاة» مفروشة طوال الوقت

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر،

إن الكلام المتداول بين العوام عن كراهية ترك سجادة الصلاة مفروشة على الأرض طوال الوقت

كلام غير صحيح على الإطلاق ولا يوجد فى الدين أدلة على كراهة ذلك الأمر.

وأضاف «عامر»، فى تصريح له، أن سجاد الصلاة مفروش

فى المساجد دائماً فلم يقل أحد بكراهة فى ذلك الأمر.

هل الصلاة على سجادة عليها صورة كعبة حرام ؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء

المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي

فيس بوك، مضمونه "هل الصلاة على سجادة عليها صورة كعبة حرام؟".

وأوضح وسام، أن الصلاة على سجادة عليها صورة كعبة

ليست حراما ولكن هناك فرق بين الامتهان والتعظيم.

وتابع: فوضع صورة الكعبة على الأرض بقصد أن أمتهنها

غير وضعها لإشعار بعظمتها وأنا أصلى أمامها وأستشعر أننى واقف أمام الكعبة، فصلاة المسلمين

أمام صورة الكعبة والمسجد النبوي على السجادة فهذا فى مقام الاحترام والتعظيم وليس

فى مقام الامتهان.