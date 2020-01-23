أول مصري يعبر المانش بساق واحدة في العالم: تغلبنا على فريق بريطانيا بفارق ساعتين في 1981

قال خالد حسان أول مصري في العالم يعبر المانش بساق واحدة، إنه تعلم أصول السباحة، وقام بتمثيل مصر في السباحة وألعاب القوى الوثب العالي في الخارج في 1979.





وأضاف خالد حسان في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في عام 1981 قرر العالم تنفيذ العام الدولي لمتحدي الإعاقة والاتحاد المصري قرر تكوين فريق لعبور المانش تتابع".





وتابع خالد حسان:" خضنا اختبارا صغيرا في نهر النيل وكنت من اوائل الفريق وسافرنا إلى إنجلترا لعبور المانش تتابع وكانت بريطانيا تجهز فريق لعبور المانش، واستطعنا التغلب عليهم بفارق زمني ساعتين ".





واكمل خالد حسان:" عندما أصبت في قدمي فكرت في ضرورة ترك بصمة في حياتي قبل الرحيل".





وتابع خالد حسان:" في عام 1970 تعرضت إلى حادث في ميدان التحرير، وأنا من اسرة فقيرة مكونة من 12 فردا".





واكمل خالد حسان:" كنت اعمل في الإجازة لتجميع الأموال وقفزت من الترام في ميدان التحرير ونزلت أسفله و بترت إحدى ساقي".



