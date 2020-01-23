هاني عازر: أروج لمعرض الكتاب في المعارض الدولية.. وسأنشر سلسلة "ما" بألمانيا

قال المهندس هانى عازر، إنه ينوى الترويج للمعرض بمناسبة اختياره سفيرا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك بالحديث عنه فى المعارض الدولية بالخارج.





وأوضح"عازر" خلال لقائه بقاعة جمال حمدان بمعرض الكتاب، والذى إدارته الإعلامية منة الشرقاوى، أنه قام بالأمس بشراء سلسلة"ما" وهى السلسلة التي تتناول التاريخ والموسيقى وعن الاهرامات، وانه سيقوم بنشرها فى ألمانيا، إضافة إلى بعض الكتب التى تتحدث عن البيئة والطيور فى مصر.





ولفت إلى أنه قد يقوم بترجمة بعض الكتب التى اشتراها من المعرض للألمانية مثل كتب البيئة والطيور وسلسلة "ما".