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أول مصري يعبر المانش بساق واحدة: أدرب 2 من مصابي القوات المسلحة في العمليات الإرهابية

الخميس 23/يناير/2020 - 07:28 م
خالد حسان أول مصري
خالد حسان أول مصري في العالم يعبر المانش بساق واحدة
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هاني حسين
قال خالد حسان أول مصري في العالم يعبر المانش بساق واحدة، إنه قام بتدشين اكاديمية لتعليم ذوي الإعاقة أصول السباحة، موضحا أنه لا يحصل على أي أموال من الراغبين في التعلم.

وأضاف خالد حسان في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أرغب في توسيع القاعدة واريد ان ادخل إحساس لدى ذوي الإعاقة بأنهم قادرون على فعل المستحيل".

وتابع خالد حسان:"   أقوم بتدريب 2 من مصابي القوات المسلحة في العمليات الإرهابية، ولديهم إرادة فولاذية لتعلم أصول السباحة، وتعلموا أصول السباحة في أقل من شهر".

وتابع خالد حسان:"   في عام 1970 تعرضت إلى حادث في ميدان التحرير،  وأنا من اسرة فقيرة مكونة من 12 فردا".

واكمل خالد حسان:"  كنت اعمل في الإجازة لتجميع الأموال وقفزت من الترام في ميدان التحرير ونزلت أسفله و بترت إحدى ساقي".

ولفت خالد حسان:"  بعد الحادث قررت ان أترك بصمة في حياتي وأن أعمل حاجة جديدة في حياتي  ويتذكرني الجميع ".
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