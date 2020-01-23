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منوعات

لقطة تحبس الأنفاس.. ثعبان يفترس سحلية عملاقة.. شاهد

الخميس 23/يناير/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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هدير علاء

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطة تحبس الأنفاس ترصد اللحظة التي هاجم فيها ثعبان سحلية عملاقة، وشرع في التهامها فيما كان متدليًا من سطح أحد المنازل التابعة لجمعية للمتقاعدين في بلدة "نامبور" بولاية "كوينزلاند" الأسترالية، وكان المشهد برمته يبدو وكأنه جزء من أحد أفلام الرعب.


وأفادت الصحيفة بأن هذه الواقعة حدثت الأسبوع الماضي، موضحة أن السكان أصيبوا بحالة ذعر عندما انتهى الحال بهذا الثعبان عند عتبة بابهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نظرًا لظروف الجفاف، فإن العديد من الحيوانات الموجودة في الحديقة الوطنية القريبة من المنطقة التي شهدت الواقعة تبحث عن الطعام والماء، ومن الواضح أن هذا الثعبان وجد ما يبحث عنه بينما كان متدليًا من فوق سطح المنزل.


وتمت مشاركة هذه اللقطة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، الذين أعربوا عن دهشتهم وصدمتهم حيال المشهد.


وأشار عدد من الرواد إلى أنهم لا يصدقون كيف تمكن هذا الثعبان من مهاجمة السحلية والتهامها بهذا الشكل، خاصة وأنها ظهرت متدلية من فمه أثناء افتراسه لها.

لقطة تحبس الأنفاس.. ثعبان يفترس سحلية عملاقة.. شاهد
لقطة تحبس الأنفاس.. ثعبان يفترس سحلية عملاقة.. شاهد
لقطة تحبس الأنفاس.. ثعبان يفترس سحلية عملاقة.. شاهد
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