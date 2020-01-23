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حوادث

صورته عاريا في الحمام .. الطفل ضحية تعذيب والدته فى الدقهلية : ضربتنى وقالت لى روح عند أبوك

الخميس 23/يناير/2020 - 08:55 م
طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية
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همت الحسيني

كوتنى بالنار وعذبتتى وقالت لى روح لابوك وانت كده خليه ينفعك بهذه الكلمات ادلى الطفل المجنى عليه بأقواله فى واقعة تعذيبه على يد والدته بـ الدقهلية مؤكدا أن والدته كانت تعتدى عليه بالضرب بقسوة انتقاما من والده الذى تزوج عليها بأخرى .


وقال الطفل فى الاعترافات أن والدته خلال الأيام الماضية اعتادت على سبه وضربه لاجباره على الذهاب الى والده هو واشقاؤه الصدمة التى  تلقاها الطفل اصابته بحالة نفسية سيئة بعد فقد حنان والدته التي تعد مصدر الرحمة ولكن تعذب على يدها.

 

تبين من التحقيقات أن الأم المتهمة رضا ممرضة  انفصلت عن زوجها منذ فترة وبعد أن علمت بزواج طليقها بدأت فى الاعتداء على اطفالها لاجبارهم للاقامة معه  وحولت المنزل إلى سلخانة تعذيب ، كان ضحيتها نجلها الذي رفض البقاء معها ، واستمرت في  تعذيبه بحرق جسده، وقامت بتصويره عاريا في الحمام.


وقال والد الطفل إنه صدم من الجريمة التى ارتكبتها طليقته والقسوة التى تصرفت بها مع طفلهما مضيفا بأن نجله اتصل به باكيا " الحقنى يا بابا ماما هتموتنى خدنى عندك".


البداية حينما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عبده حسن، ٣٩ عاما، سائق، مقيم ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس، ضد رضا مختار، ٣٥ عاما، طليقته، مقيمة ميت السودان، وتعمل ممرضة، بقيامها بالتعدى على نجلهما شريف، ١٢ عاما، بالضرب والتعذيب والكى والحرق بأجزاء في جسده، مما أحدث إصابته، وذلك لرغبتها عقب طلاقها فى عدم بقائه معها.


وبسؤال الابن، أكد أقوال والده، وتعمدها سبه وإهانته وتصويره عاريا فى الحمام، وقدم فلاشة بها ذلك، وتم تحويله إلى مستشفى دكرنس، وتببن وجود آثار حرق بالقدم والذراع واليد، وحرر محضرا بالواقعة، وتم التحفظ على الفلاشة.


وتم ضبط الأم المتهمة وعلل زوجها قيامها بذلك لزواجه من أخرى، ورغبتها فى توجه الطفل للإقامة طرفه.

بسؤال الطالب أيد ذلك، وتم تحويله إلى المستشفى وورود تقريرها بوجود آثار حروق بالذراعين والقدم اليسرى وبمواجهتها أنكرت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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