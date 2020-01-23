أحمد سماقية: 30 مليون جنيه حجم صادرات الملابس الجاهزة

أكد أحمد سماقية رئيس تحالف مصانع الملابس الجاهزة لتدشين أول علامة تجارية مصرية، أن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات تكتسب أهميتها من اتفاقها مع أولويات الدولة فى المرحلة الحالية، خاصة في ظل سعي الدولة جاهدة لتنمية الاقتصاد المصري من خلال الحد من البطالة وزيادة الصادرات والحد من الواردات.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تدشين التحالف، اليوم، أن صناعة الملابس من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يزيد عن مليون ونصف المليون عامل.





ولفت إلى أن حجم صادرات الملابس الجاهزة يتخطى حاجز الـ 30 مليار جنيه ويقترب الناتج المحلي منها من 250 مليار جنيه.







وأكد سماقية أن مصر من الدول الفعالة في السوق العالمية في مجالات تصنيع الملابس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على رأس الدول المستوردة بقيمة صادرت بلغت 263 مليون دولار، محققة نسبة ارتفاع قدره 27% مقارنهً بـنحو 207 مليون دولار في العام المالي 2018_2019، ثم تأتى أوروبا بقيمه صادرات بلغت 137مليون دولار محققه نسبه انخفاض قدره 2%





وتابع: "ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية خلال نفس الربع بنسبة 35% لتحقق قيمه 18 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 مقارنهً ب13 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018-2019.