بدء إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات قنا

أعلن الدكتور عباس منصور، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، بدء مديرية الصحة بالمحافظة في عملية إحلال وتجديد ٥٩ ماكينة غسيل كلوى بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة.





يأتى ذلك في استجابة لطلب النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بأبوتشت والمقدم لوزيرة الصحة في وقت سابق.





من جانبها أوضحت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بأبوتشت وأمينة المرأة بمحافظة قنا، أنه تلقت في وقت سابق ردًا من وزارة الصحة بالموافقة على طلبها بشأن دعم مستشفيات المحافظة بماكينات غسيل كلوى فى إطار السعى نحو التخفيف عن كاهل المرضى وبما يؤدى إلى إحداث نقلة كبيرة فى القطاع الطبى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.





وأشارت إلى أن مديرية الصحة بقنا بدأت بالفعل في عملية الإحلال والتجديد لعدد ٥٩ ماكينة جديدة أكثر تطورًا فى عمليات الغسيل الكلوى لخدمة المرضى بكافة مستشفيات قنا العامة والمركزية بمختلف مراكز المحافظة، حيث تشمل الخطة إحلال وتجديد الماكينات التى تجاوزت ٤٠ ألف ساعة عمل أو ١٠ سنوات وذلك لرفع كفاءة وحدات الغسيل بالمستشفيات.