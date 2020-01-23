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محافظات

مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بالأقصر..صور

الخميس 23/يناير/2020 - 07:57 م
مبادرة للتوعية باضرار
مبادرة للتوعية باضرار تعاطى المخدرات بالاقصر..صور
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شمس يونس
انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحماية الطفل بمحافظة الأقصر للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات .

وذلك بالتنسيق ما بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر ووحدة حماية الطفل وعدد من الجمعيات الأهلية .

تقام المبادرة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة وحضور كل من حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ونجوى ابراهيم مدنى مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل  بالمحافظة، وعبدالرحيم جاد رئيس وحدة المتطوعين بصندوق الإدمان، ومحمد شحاتة  مسئول محافظة الأقصر بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وممثلى المجتمع المدني للجمعيات الأهلية .

 استهدفت المبادرة تسليط الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان (١٦٠٢٣).

 و تم عمل محاضرة حول سبل الاكتشاف المبكر لحالات التعاطى من خلال ظهور عدة أعراض سواء كانت أعراض ظاهرية مثل احمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب واللامبالاة او الانفعالات الشديدة والغضب او الهدوء والانطواء وكيفية التواصل مع الخط الساخن فيما لاقت المبادرة قبولًا كبيرًا من جانب الحاضرين.
مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بالأقصر..صور
مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بالأقصر..صور
مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بالأقصر..صور
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