مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات بالأقصر..صور

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحماية الطفل بمحافظة الأقصر للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات .





وذلك بالتنسيق ما بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر ووحدة حماية الطفل وعدد من الجمعيات الأهلية .





تقام المبادرة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة وحضور كل من حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ونجوى ابراهيم مدنى مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وعبدالرحيم جاد رئيس وحدة المتطوعين بصندوق الإدمان، ومحمد شحاتة مسئول محافظة الأقصر بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وممثلى المجتمع المدني للجمعيات الأهلية .





استهدفت المبادرة تسليط الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان (١٦٠٢٣).



