ملاكم شهير يتعرض قصره للسرقة ويسخر من اللصوص بعد فشلهم في هذا الأمر.. فيديو

كشف الملاكم البريطاني الشهير أن قصره تعرض للسرقة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بعد عودته إلى المنزل ليجده تعرض للنهب.





وقبل الحادثة السرقة بفترة وجيزة من سرقته حذر الملاكم البالغ من العمر 30 عامًا ، من أي لصوص محتملين من أن استهدفوا قصره لافتًا ان هذا الامر سيكون غير حكيم ويشكل تهديدًا كبيرًا على الصوص، مشيرًا إلى أنه سيستخدم مضرب بيسبول لإيقافهم، في مقطع فيديو له يعود إلى عام 2018.





سخر الملاكم ذات الوزن المتوسط ​​من "الفئران الصغيرة" على حد تعبيره التي سرقت ممتلكات بقيمة آلاف الجنيهات ، بما في ذلك سبعة أزواج من أحذية لوبوتان وقفازات الملاكمة ، بعد أن فشلوا في اكتشاف ساعة مرصعة بالألماس مخبأة داخل سترة زعم أنها تستحق "100" مرات أكثر من أي شيء آخر سرقوا.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، نشر الملاكم مقاطع فيديو عن بقايا الفوضى في قصره على وسائل التواصل الاجتماعي وأظهر أن اللصوص قد تمكنوا من الوصول إلى منزله عن طريق تحطيمهم النافذة خلفية لقصره.