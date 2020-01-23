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مساعد وزير الداخلية السابق: تكريم شهداء الشرطة يعبر عن إنسانية الرئيس.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 08:19 م
اللواء اشرف امين
اللواء اشرف امين
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نورهان رأفت

قدم اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير في الإعلام الأمني، بالغ تعازيه لشهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة .

وثمن اللواء أشرف أمين خلال حواره لبرنامج "اليوم" الذي يذاع على فضائية" دي إم سي"، التكريم العظيم الذي قدمه الرئيس السيسي لأهالي الضحايا، والذي يعبر عن إنسانيته الشديدة.

وأضاف اللواء أشرف أمين  خلال حواره لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي"، إن الكثير من أبناء الوطن وباعداد كبيرة جدا يتقدمون سنويا للالتحاق بكلية الشرطة ،على الرغم أعداد الشهداء التي تسقط سنويا.

وأوضح اللواء أشرف أمين، أن دور المرأة كبير جدا وهذا تمت ملاحظته من تقدمها لصفوف الانتخابات بكل أشكالها، وهي حريصة علي الحفاظ علي ابنائها، و تزرع فيهم روح الدفاع عن الوطن.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

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