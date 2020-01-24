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منوعات

شاهد .. فيديو نادر لـ ميجان ميركل في حفل تخرجها من الثانوية

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات حميمة تم تصويرها في اليوم الأخير للدوقة   ميجان ميركل في المدرسة الثانوية مع كل من والدتها وأبيها المنفصلين في السنوات التي سبقت سقوط العائلة العلني.


وظهرت ميجان ذات المظهر الساحر، والتي كانت  تبلغ من العمر 17 عامًا فقط في ذلك الوقت، وهي محاطة بأقاربهم ، بما في ذلك والدها  توماس ميركل ووالدتها دوريا راجلاند .


ويوضح الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل" المصور  من قبل والدها توماس في صيف عام 1999 ، دوقة ساسكس وهي تشق طريقها عبر حشد من الطلاب نحو والدها ، الذي تحييه قائلة  "أهلا بابا " قبل ان تعانق امها بإحكام .


وأشارت الصحيفة إلى أن بعد شهرين فقط ، ابتعدت  ميجان مكان نشأتها بلوس أنجلوس للمرة الأولى للدراسة للحصول على شهادتها في جامعة نورث وسترن في شيكاغو.


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