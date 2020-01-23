أمريكا تمنع تأشيرة الدخول إلى أراضيها من أجل الولادة

أجرت وزارة الخارجية الأمريكية تعديلات على تأشيرات السفر المؤقتة إلى الولايات المتحدة، للتأكد من أنها ليست بغرض "سياحة الولادة".

وقال البيت الأبيض في بيان له إنه تقرر منع القادمين من أجل الولادة لحصول أبنائهم على الجنسية الأمريكية من الحصول على تأشيرة الدخول.





وقررت الإدارة الأمريكية إجراء تعديلات جديدة بشأن المواليد، تنص على عدم منح الجنسية الأمريكية بشكل آلي لمن يولد لأفراد الجيش أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية أثناء تواجدهم خارج البلاد.





وذكر راديو صوت أمريكا، أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية أصدرت تعميما نص على ضرورة تقدم أفراد القوات المسلحة الأمريكية أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية بالخارج بطلب رسمي للحصول على الجنسية الأمريكية لأبنائهم المولودين بالخارج، وعدم منحهم الجنسية بشكل آلي، كما هو مطبق في الوقت الراهن.