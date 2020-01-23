تريند الفن| التحقيق مع زوج نانسي عجرم.. وعلاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

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بعد أنباء ارتباطهما .. أحمد العوضي يشعل الجدل مجددا حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز

انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهورهما في أكثر من صورة معا في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.



