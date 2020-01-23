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فن

تريند الفن| التحقيق مع زوج نانسي عجرم.. وعلاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الخميس 23/يناير/2020 - 09:10 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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قسم الفن
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها:

انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهورهما في أكثر من صورة معا في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.


مثل اليوم الدكتور فادي الهاشم للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام فيلا نانسي عجرم. 

واستمر التحقيق مع زوج نانسي عجرم لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل. 


توفي منذ قليل الكاتب الشاب محمد حسن، خلال زيارته لـ معرض الكتاب، حيث سقط على الأرض بشكل مفاجئ أثناء تجوله في المعرض لشراء بعض الكتب.


كشفت المتسابقة الطفلة هايدي محمد، عن أن كل ما تردد حول إبلاغها إدارة برنامج "ذا فويس كيدز"، أنها تظهر بالبرنامج كنوع من التقدير لمشاركتها فقط وذلك بعد اختيار كل مدرب من ثلاثة "نانسى عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي" فريقه المكون من 15 متسابقا لم يحدث وغير صحيح.

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