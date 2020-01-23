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آخر النهار يعرض الفيلم التسجيلي «المهمة» عن دور أبطال مكافحة الإرهاب بالداخلية.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 08:41 م
الفيلم التسجيلى المهمة
الفيلم التسجيلى المهمة
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محمود محسن

عرض الإعلامي تامر أمين لقطات من الفيلم التسجيلي "المهمة" عن دور أبطال مكافحة الإرهاب بالداخلية، والبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة. 


الفيلم التسجيلي يتحدث عن تاريخ الشرطة العسكرية، ويروى الملحمة البطولية التى سطرها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن على مر التاريخ، والتى أصبحت ذكرى للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.


وتحتفل وزارة الداخلية خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة.


وتم خلال الاحتفالية تكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

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