AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مركز شباب العوامية يتوج بالنسخة الثانية من دوري الثقافة الرياضية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أسدل الستار اليوم الخميس، على منافسات النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، والتي احتضنها مركز التعليم المدني بالجزيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود، دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية للعام الثاني على التوالي، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووسط حضور كبير من الإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضية.

ويهدف دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، إلى مشاركة الفرق والأنشطة المتواجدة في مراكز الشباب بعيدًا عن فرق كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، الذي يفضل عدم مشاركتها من أجل إتاحة الفرصة لباقي الأنشطة الأخرى داخل المراكز في المشاركة بالمسابقة.

وتوج مركز شباب العوامية "سوهاج"، بالنسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، بعد الفوز على مركز شباب دست الإشراف "البحيرة" بنتيجة (7-6)، في مباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين.

وجاء ترتيب مراكز الشباب خلال النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية كالتالي.. "المركز الأول : العوامية (سوهاج)، المركز الثاني: دست الإشراف (البحيرة)، المركز الثالث: الجزيرة (القاهرة)، المركز الرابع: أبو عياد الشيخ زايد (الإسماعيلية)، المركز الخامس: العواونة (بني سويف)، المركز السادس: الفيوم (الفيوم)، المركز السابع: جواد حسني (البحيرة)، المركز الثامن: 6 أكتوبر (الجيزة)".

 وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق مركز شباب العوامية بعد حصوله على المركز الأول، والتي تبلغ قيمته المالية 60 ألف جنيه مصر، ومركز شباب دست الإشراف الحاصل على المركز الثاني، الذي حصل على جائزة مالية تقدر بنحو 50 ألف جنيه مصري، وقام الفريقين بالتقاط الصور التذكارية رفقة وزير الشباب والرياضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري مراكز الشباب .. كل ما تريد معرفته عن المسابقة

1099 هدفا حصيلة الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

1099 حصيلة أهداف الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

وزير الشباب والرياضة يرعى ختام دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية

ترشيحاتنا

كيفية سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن

كاف يزف خبرا سارا لـ الزمالك بشأن كهربا وأيمن حفني

نشرة الرياضة.. أزمة جديدة تواجه وليد أزارو.. صفقة جديدة للأهلي.. قائمة الزمالك أمام مازيمبي.. وإيقاف جهاد جريشة

المقاصة يوضح حقيقة تعيين مدير فني خلفا لـ ميدو

هيئة مجهولة.. تحرك برلماني ضد واقعة استغلال الأطفال في جمع التبرعات

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور