بـ قناع.. أحمد العوضي يؤدى تدريبات شاقة في الجيم

نشر الفنان الشاب أحمد العوضى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع إنستجرام، من داخل الجيم.









وظهر أحمد العوضي في الصورة بقناع على الوجه وهو يرتدى بالملابس الرياضية داخل الجيم، حيث نالت إعجاب متابعيه.









يذكر أن أحمد العوضى يصور حاليا مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنانة ريم مصطفى، رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.









العمل تدور أحداثه في إطار أكشن حول عملية سطو على بنك من جانب أحد العصابات، والتي تقوم بتهديد أحد شهود العيان على الواقعة وتعرضه مع أسرته للخطر.









ويُعرض حاليا للفنان أحمد العوضي فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث.



