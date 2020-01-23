AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ قناع.. أحمد العوضي يؤدى تدريبات شاقة في الجيم

الخميس 23/يناير/2020 - 08:48 م
أحمد العوضى
أحمد العوضى
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان الشاب أحمد العوضى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع إنستجرام، من داخل الجيم. 


وظهر أحمد العوضي في الصورة بقناع على الوجه وهو يرتدى بالملابس الرياضية داخل الجيم، حيث نالت إعجاب متابعيه.


يذكر أن أحمد العوضى يصور حاليا مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنانة ريم مصطفى، رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.


العمل تدور أحداثه في إطار أكشن حول عملية سطو على بنك من جانب أحد العصابات، والتي تقوم بتهديد أحد شهود العيان على الواقعة وتعرضه مع أسرته للخطر.


ويُعرض حاليا للفنان أحمد العوضي فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث.

بـ قناع.. أحمد العوضي يؤدى تدريبات شاقة في الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم محمد إمام الجديد لص بغداد

أحمد العوضى يستعرض لياقته في الجيم

دخل قائمة الأعلى .. برومو لص بغداد يتخطى 100 ألف مشاهدة

ريم مصطفى: شديد الخطورة أقرب إلى السينما الأمريكية.. فيديو

شديد الخطورة.. أحمد العوضى يروج لمسلسله الجديد

شاهد.. أحمد العوضي في كواليس مسلسل شديد الخطورة

ترشيحاتنا

كارثة صحية.. مخاطر غير متوقعة لتناول الأطفال البسكويت في العام الأول

هل كل محتويات منزل الزوجية من حق الزوجة؟.. علي جمعة يجيب

إيران ترد على تهديد واشنطن بقتل خليفة قاسم سليماني

أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد أولى جلسات التحقيق

تطورات جديدة.. وقائع جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم في قتل محمد الموسي

بسبب بنت الجيران.. مها أحمد تدخل في وصلة رقص مع حسن شاكوش على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور