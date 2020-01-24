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في دورته الـ 9.. منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله.. دراسة الإصلاحات المالية العامة ووظائف المستقبل.. تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:01 ص
منتدى الرياض الاقتصادي
منتدى الرياض الاقتصادي
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سعيد العربي

 دراسة وظائف المستقبل في المملكة
 دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة
دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمية الاقتصادية والاجتماعية 


اختتم منتدى الرياض الاقتصادي بالرياض أعماله، اليوم، في دورته التاسعة، التي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات.


وتلا حمد الشويعر، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، البيان الختامي، الذي تضمن العديد من التوصيات والمبادرات لكل دراسة؛ وشملت:


دراسة وظائف المستقبل في المملكة والمبادرة الأولى لها إطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في المملكة وترتبط إداريًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمبادرة الثانية تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل، أما المبادرة الثالثة فهي إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل، والمبادرة الرابعة إدراج مسار تطوير الموارد البشرية في جميع برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل.

 

دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة، والمبادرة الأولى لها تعميم تطبيق موازنة البرنامج والأداء، والثانية قياس كفاءة الإنفاق العام، والمبادرة الثالثة قياس كفاءة الاستثمار العام.

 

دراسـة الـمـشـاكـل الـبـيـئـيـة وأثـرهـا عـلى الـتـنـمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، والمبادرة الأولى لها نشر الوعي البيئي في جميع مناطق المملكة، والمبادرة الثانية التزام القطاعات التنموية بالأنظمة والتشريعات البيئية، أما المبادرة الثالثة فالمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، والمبادرة الرابعة تشجيع القطاع الخاص وإلزامه بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث في ظل تنامي مساهمته في التنمية الاقتصادية.

 

دراسـة التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة، والمبادرة الأولى لها استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، والثانية رفع كفاءة المجالس والأجهزة، والمبادرة الثالثة تفعيل دور المجالس وتقليص الظل الإداري ودعم اللامركزية، والمبادرة الرابعة تفعيل دور الجامعات في المناطق ضعيفة التنمية، والمبادرة الخامسة تفعيل دور المدن الاقتصادية، والمبادرة السادسة تطوير قطاع سلاسل الإمداد، والمبادرة السابعة تطوير مشاريع إسكان خيري وتنموي، والمبادرة الثامنة تطوير مشاريع صحية بالمناطق ضعيفة التنمية، والمبادرة التاسعة تطوير مشاريع سياحية وترفيهية، والعاشرة إنشاء مشاريع زراعية بالمناطق ضعيفة التنمية.

 

دراسـة دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمملكة، والمبادرة الأولى لها تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع، والمبادرة الثانية إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي، والمبادرة الثالثة وضع نظام موحد للأوقاف في المملكة، والمبادرة الرابعة إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي.
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