في عيدها الـ 68.. جهود مضنية للشرطة لحل أصعب الألغاز.. حكاية 96 ساعة من تتبع إرهابي ميدان الجيزة وصولا للدرب الأحمر.. تقنيات عالية وطرق فحص مميزة

في عيدها الـ 68.. جهود مضنية للشرطة لحل أصعب الألغاز

حكاية 96 ساعة من تتبع إرهابي ميدان الجيزة وصولا للدرب الأحمر

الأمن استخدم تقنيات عالية للغاية وطريقة فحص دقيقة ومميزة وأساليب معينة













تبذل أجهزة الأمن جهودا مضنية لحل أعتى وأصعب ألغاز الجرائم السياسية والجنائية مستعينة بأحدث التقنيات التي تحرص وزارة الداخلية علي توفيرها في كافة المجالات وتدريب ضباطها عليها فتتوفر الكفاءات والكوادر من ضباط الشرطة المحترفين في إغلاق الملفات المفتوحة.





سجلت فرق البحث المختلفة في الأعوام الأخيرة رصيدا هائلا من كشف غموض العديد من الجرائم والقضايا التي أثارت الرأي العام من خلال عملهم ساعات يصلون فيها الليل بالنهار واللجوء لكافة الاحتمالات وتتبع كل الخيوط التي تقود إحداها في النهاية لحل اللغز.. إحدى تلك القضايا وقعت يوم 15 فبراير الماضي بعد دوي انفجار بميدان الجيزة بالقرب من مسجد الاستقامة عقب صلاة الجمعة مباشرة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حينها صرحت فيه أنه بتاريخ يوم الجمعة الموافق 15 فبراير، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها.





عقب الانتهاء من رفع آثار الانفجار وتأمين المنطقة والتأكد من عدم وجود متفجرات أخرى شكلت وزارة الداخلية فريق بحث رفيع المستوى من قطاع الأمن الوطني ومباحث الجيزة للتوصل إلي هوية ملقى العبوة الناسفة، علي مدار النصف اليوم الثاني من الجمعة 15 فبراير بدأ فريق البحث تنفيذ بنود خطة البحث والتي استمرت حتي يوم 18 فبراير حيث نجح الضباط خلال 72 ساعة في رصد خط سير الإرهابي بالكامل منذ ظهوره أعلى كوبري الجيزة المعدني يقوم بإلقاء العبوة الناسفة تجاه القول الأمني.





بتقنيات عالية للغاية وطريقة فحص دقيقة ومميزة وبأسلوب معين اتبعه ضباط الأمن الوطني تم تتبع مسار الإرهابي من الجيزة وصولا إلي محطته الأخيرة بمنطقة الدرب الأحمر حيث أظهرته كاميرات مراقبة علي طول خط السير بملامحه الجسدية المحددة رغم إخفائه وجهه بـ "كمامة طبية" مستقلا دراجة هوائية حاملا حقيبة متوسطة الحجم علي ظهره.





يوم 18 فبراير الساعة التاسعة مساء كانت المحطة قبل الأخيرة لتحديد مكانه وهويته ما رصدته كاميرات مراقبة المتحف الإسلامي المواجه لمديرية أمن القاهرة بمرور الإرهابي بدراجته متوجها إلي داخل منطقة الدرب الأحمر.. من تلك النقطة تولي ضباط قطاع الأمن الوطني بالقاهرة وقسم شرطة الجمالية والدرب الأحمر التعامل مع تلك المعلومات والصور حيث بدأت التوغل داخل دروب المنطقة من الداخل لتحديد الشارع أو المنزل الذي لجأ إليه الإرهابي.





نجحت التحريات وخطة البحث في التوصل إلي آخر محطة للإرهابي بمنطقة الكحكيين فتحركت مأمورية ترأسها المقدم رامي هلال ضابط الأمن الوطني مدعما بضباط وأفراد شرطة من قسمي الدرب الأحمر والجمالية وأثناء فحص كاميرا مراقبة أمام محل "حلاق" شاهد الضباط المتهم المستهدف يخرج من أحد المنازل بذات الهيئة التي رصدته الكاميرات بها.. أسرعت القوة الأمنية تجاه المتهم لضبطه والذي ما أن شاهدهم قام بتفجير نفسه ليطيح بهم جميعا مخلفا وراءه 3 شهداء المقدم رامي هلال وأميني الشرطة محمود أبو اليزيد من قوة قسم الدرب الأحمر وعمرو محمد السيد من قطاع الأمن الوطني، بخلاف مصابين طبقا لما أوردته وزارة الداخلية في بيانها حول الحادث والذي تضمن أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.





وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط من الأمن الوطنى ، ومباحث القاهرة ، وضباط الأمن العام.