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برلمان

طلب احاطة ضد الحكومة بسبب أزمة المدارس بمحافظة المنيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:01 ص
ازمة المدارس - أرشفية
ازمة المدارس - أرشفية
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حسن رضوان

أكدت ميرفت الشرقاوي عضو مجلس النواب، أنها قامت بتقديم طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن نقص المدارس الحكومية في مركز ملوي محافظة المنيا.


وقالت "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مركز ملوي يعاني منذ فترة كبيرة من عدم وجود عدد كافي من المدارس الحكومية، وذلك يخلق نوع من انواع التكدس الطلابي داخل الفصول.


وأوضحت النائبة أن هذا التكدس يؤثر على سير العملية التعليمية، حيث أن الزيادة في العدد داخل هذه الفصول تؤدي إلى عدم التركيز لدى الطلاب وتنعكس بالسلب أيضا على المعلم في توصيل المعلومة والسيطرة على الفصل.


كما أكدت النائبة أنها قامت بتقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان لكي يتم توجيهه لوزير التربية والتعليم للتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية له.

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