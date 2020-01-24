البحث العلمي.. تقدم ورش لاستغلال المركبات النباتية فى إدارة الآفات..وتشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 .. وتنشر التخصصات المتاحة للعمل في بحوث الفلك

المركبات النباتية واستغلالها في إدارة الآفات.. ورشة بأكاديمية البحث العلمي

البحث العلمي تجهز مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية

تعرف على التخصصات الجامعية المتاحة للعمل في بحوث الفلك

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الرابط العلمية المتخصصة فإن الرابطة العربية للعلوم البيئية بالتعاون مع الجمعية السودانية لإدارة الآفات بالسودان اعتزامها على عقد ورشة العمل العلمية " المركبات النباتية الفعالة وإمكانات استغلالها فى إدارة الآفات " والتى تعقد الخرطوم ـــ خلال الفترة من 24 ـــ 25 مارس 2020,

وتتناول الورشة محاور الورشة الموضوعات التالية:

- آفات و أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

- الحشائش والنباتات المنطفلة

- النباتات الفعالة فى الزراعة المتداخلة

- آفات وأمراض المنتجات المخزونة الحبوب والفاكهة

- آفات النحل والحيوان والطيور الدجنة

- الآفات الطبية لآفات الصحة العامة





كما تتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة والانتقالات للسادة الباحثين الذىن تقبل أوراقهم ويتحمل المشاركين تكاليف السفر إلى الخرطوم ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات، على أن يكون آخر موعد لإرسال الملخصات إلى الجهات المنظمة هو 15/2/2020 على البريد الالكترونى الموضح بالنشرة الإعلامية، ويجب موافاة الأكاديمية بما يتم على البريد الإلكترونى [email protected]





وتشارك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في معرض القاهرة الدولى للكتاب – 2020.

ويمثل الأكاديمية في المعرض قطاع الثقافة العلمية، وذلك بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية.

وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري، ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تمشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وتصدر الأكاديمية سنويا سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائة سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب.

كما تصدر سلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، كما تمت زيادة سلسلة جديدة مخصصة للأطفال وهي قصص علمية مبسطة: سلسلة ريم وكريم وعالم الميكروبات، وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.

وتشارك الأكاديمية في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم، وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر "مؤسسة الجمهورية للصحافة"، والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وتقوم الأكاديمية بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لـ 20 خارطة طريق صادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة.

فيما قال الدكتور جاد القاضي رئيس المجلس القومي للبحوث الفلكية، إن الطبيعة البحثية للمعهد تحتم تلقائية التعاون مع الجامعات المصرية كلها وحتى الأجنبية من خلال الأشراف على رسائل الماجيستير والدكتوراة وتدريب طلاب الجامعات بالتدريب الصيفي أو الزيارات على مدار العام للاطلاع على احدث الأجهزة والإمكانيات البحثية في جميع تخصصات المعهد والتدريب على استخدام الأجهزة بغرض ممارسة الأعمال الحقلية في تخصصات الفلك.

وأضاف القاضي، أنه يوجد العديد من التخصصات في المعهد من كليات العلوم جولوجيا وجيوفيزيا يوجد مهندسين تخصصات إنشائي ومعماري والاتصالات بالأضافة إلى تخصصات الفلك فيوجد خريجي فلك وفيزياء والرياضة والأرصاد الجوية كما يوجد بعض التخصصات التي استحدثت في الجامعات المصرية مثل الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في جميع المجالات من معالجة الصور والبيانات .

وأوضح أن مرصد القطامية الفلكي يعد هو أقدم وأكبر تليسكوب فلكي في الشرق الأوسط والمرأة به قطرها 74 بوصة أي ما يعادل 188 سنتيمتر، حيث يتم تدريب جميع طلابنا وزملائنا في الجامعات المصرية على هذه الأمكانيات بالأضافة إلى المشاريع البحثية التي تجرى بالتعاون معهم في الجامعات