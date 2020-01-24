خلال 48 ساعة.. الأمن العام يكشف لغز 3 جرائم مثيرة.. رسالة "عايز مراتك هات 100 ألف" في الدقهلية.. وواقعة اختطاف طفل وهمية في الشرقية.. ومقتل زوجة تاجر الخضروات في قنا

- الأمن العام يكشف لغز 3 جرائم في المحافظات خلال 48 ساعة

- ربة منزل تختلق واقعة اختطافها.. ورسالة فيسبوك تفضح المستور

- عامل يختلق واقعة اختطاف نجله للحصول على أموال من زوجته

- سقوط المتهم قبل دفن الجثة.. تاجر خضراوات يقتل زوجته بـ كوريك فى قنا





كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، لغز 3 جرائم مختلفة بمحافظات الدقهلية والشرقية وقنا خلال 48 ساعة.





حيث تم كشف غموض واقعة اختفاء ربة منزل من مسكنها وتبين بإنها اختلقت الواقعة لسوء حالتها النفسية والمشاجرة مع صاحب العمل فى الدقهلية.





تلقى مركز المنزلة بلاغا من مزارع 30 سنة مقيم دائرة المركز" بخروج زوجته " 26 سنة حاصلة على دبلوم" أمس للعمل بمحل إكسسوارات حريمى وعدم عودتها وقيامه بالإتصال بها على هاتفها المحمول إلا أنها لم تتجاوب معه.





وبسؤاله مالك المحل عنها قرر عدم حضورها للعمل وفى وقت لاحق وردت رسالة للمُبلغ على الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من الحساب الخاص بزوجته تتضمن "عايز مراتك هات 100 ألف جنيه".





وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمــــن الدقهلية عن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها بمدينة الإسكندرية .





أمكن ضبطها بمناقشتها قررت أنه نظرًا لخلافات مع صاحب المحل التى تعمل به تركت العمل ولسوء حالتها النفسية قامت بترك منزلها برغبتها وتوجهت لمدينة الإسكندرية وأضافت بقيامها بإرسال الرسالة المشار إليها لزوجها من هاتفها المحمول قاصدة من ذلك الإشارة لزوجها أن غيابها عن المنزل كان بغير رضاها وأنها كانت فى سبيلها للعودة للمنزل .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولى شئونها.





وألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل بعدما لجأ الى حيلة ماكرة باختلاق واقعة اختطاف نجله وطلب مجهول فدية مقابل سراحه فى الشرقية





تلقى مركز أبو حماد بلاغا من أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد 53 سنة ، بأنه تلقى اتصال هاتفي من ابن عمته صاحب محل أسماك 45 سنة، أبلغه فيه بخروج ابنه مازن 10 سنوات طالب وعدم عودته بتلقيه باتصال تليفوني من شخص مجهول وطلب منه مبلغ مالي 150 ألف جنية مقابل إطلاق سراحه.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية.





ووردت معلومات لفريق البحث بعودة الطفل لمسكنه وأنه كان متواجد طرف عامل بمحل أسماك طرف والد الطفل حيث قرر قيام والد الطفل بافتعال واقعة الخطف ومساومته على دفع مبلغ مالي 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه نظرا لمروره بضائقة ماليه ولقيام والدة الطفل بارسال قيمة المبلغ من محل عملها بدولة عربية وان الطفل على علم بهذا الاتفاق.





وقرر الطفل ووالده بما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





كما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بقنا وضبط مرتكب الواقعة.





البداية عندما تلقى مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، بلاغا بقيام بعض أهالى إحدى القرى دائرة المركز بأداء صلاة الجنازة على إحدى السيدات بمسجد كائن بذات القرية دون استخراج تصريح دفنها.





وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفاة ربة منزل، مقيمة بذات القرية، وأصل إقامتها الجيزة، وعدم وجود تصريح دفن لها.





وبسؤال زوجها، تاجر خضراوات، مقيم بذات القرية، قرر بسقوط زوجته من الطابق الثانى بمسكنهما ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.





وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمات وجروح متفرقة بالجسم.





تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.





عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما لخلافات أسرية قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام آلة حديدية "كوريك"، مُحدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.