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خلال لقاء بمعرض الكتاب.. هاني عازر: يجب تغيير نظرة المجتمع المصري للفنيين لأنه أساس الاقتصاد.. والرئيس السيسي كان حريصا على بناء الأنفاق بأياد مصرية 100% .. ونجاح خطة 2030 يتطلب تضافر جميع الجهود

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:00 ص
هاني عازر
هاني عازر
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قسم الأخبار
هاني عازر:
يجب تغيير نظرة المجتمع المصري للفنيين لأنه أساس الاقتصاد
الرئيس السيسي كان حريصا على بناء الأنفاق بـ أياد مصرية 100% 
نجاح خطة 2030 يتطلب تضافر جميع الجهود
مصر شهدت طفرة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية
مصر تعمل بكامل طاقتها لمواكبة الدول المتقدمة 

أكد خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر المهندس هاني عازر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان حريصا على بناء الأنفاق بـ أياد مصرية 100% دون تدخل أجنبي.

وأضاف عازر، خلال اللقاء الفكري الذي تم تنظيمه مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه تم تدريب العمال المصريين على الماكينات الألمانية قبل بدء تشغيلها في حفر نفقين تحت قناة السويس جنوب محافظة بورسعيد واثنين آخرين شمال محافظة الإسماعيلية وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمق 40 مترا تحت الماء.

وأوضح  أن مصر شهدت طفرة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك إشراف كبير على تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها وشهدت إشادات من خبراء عالميين، مشيرا إلى أهمية التخطيط الدقيق لبناء الأنفاق لتسهيل سرعة التنفيذ.

وحول رؤية مصر 2030، قال المهندس هاني عازر، إن مصر تعمل بكامل طاقتها لمواكبة الدول المتقدمة وأن نجاح خطة 2030 يتطلب تضافر جميع الجهود، مؤكدا أن هذه الرؤية هي خطة عالمية منظمة تتبعها مختلف الدول كل حسب ظروف البيئة والأولويات.

وألقى عازر، الضوء على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لربط مصر بأفريقيا و تنمية القارة المليئة بالثروات الطبيعية.

واستعرض خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر،أهمية تبني استراتيجية الارتقاء بالتعليم الفني والتدريب المهني الذيلا يمكن الفصل بينهما، حيث أن التدريب المهني هو استمرار لعملية التعليم الفني، مشيرا إلى أن 80% من الشباب في ألمانيا يتجهون للتعليم الفني و 20% يتجهون للجامعات، داعيا الى أهمية تغيير نظرة المجتمع المصري للعامل الفني لأنه يمثل أساس القوة الاقتصادية.

وتابع بالقول "إن خطوة إطلاق الجامعات التكنولوجية في مصر تعد بداية جديدة للاتجاه نحو التعليم الفني وتسهل للعامل الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير.

وتوجه عازر بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربا عن سعادته باختياره سفيرا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أهم الأحداث الثقافية على مستوى العالم، مؤكدا أنه سيعرض عددا كبيرا من الكتب في ألمانيا.

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