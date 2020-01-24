أسباب صادمة لإصابتك بدوالي الساقين.. ووصفة بـ5 جنيهات تخلصك منها

أسباب صادمة لإصابتك بدوالى الساقين أبرزها خلل الهرمونات

بدون جراحة.. حيل سحرية للتخلص من الدوالى



بـ5 جنيهات وصفة من مطبخك تقضى على الدوالى.. تعرفى كيفية تطبيقها



يظهر مرض دوالى الساقين بشكل واسع وكبير فى السنوات الاخيرة بين النساء والرجال على حد سواء ولم يعد قاصرا على فئة عمرية بعينها كما كان قديما بل أصبح يصيب الناس فى جميع الأعمار وفى أماكن متفرقة فى الجسم لذا أصبح من الأمور التى تشغل بال عدد كبير من الناس هى معرفة أسباب الدوالى وعلاجها.





أسباب صادمة للدوالى







وفقا لموقع " azuravascularcare " قد تكون الهرمونات هي السبب في إصابة النساء بالدوالي. بالنسبة للنساء وخاصة الاستروجين والبروجستيرون فهى تؤثر على دورات الحيض مع تقدم النساء في العمر ويمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية تقلبات مزاجية وهبات ساخنة وضعف العظام وأكثر من ذلك.



التعافى من الدوالى





صرح الدكتور حسام المهدى استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العينى بأن هناك عددا من النصائح يجب أن يتبعها مريض دوالي الساقين وذلك للتغلب على المرض والتعافي بشكل سريع.





وقال الدكتور حسام المهدى، إن علاج الدوالي يمكن بالتدخل الجراحي أو بالليزر، كما لابد أن يتبع المريض بعض الخطوات بسيطة لعلاج الدوالي، وخاصة في مراحلها الأولى بداية من ممارسة التمارين الرياضية، ولو كانت بسيطة كالمشي بشكل يومي لتحسين الدورة الدموية بالإضافة الى رفع القدمين إلى مستوى أعلى من مستوى الجسم عند النوم أو الجلوس، كما يجب التخلص من الوزن الزائد لما له من دور كبيرٍ في الإصابة بالدوالي بسبب زيادة الضغط على الأوردة الدموية على السّاقين.





وأوضح الدكتور حسام المهدى، أنه يجب الحد من الوقوف لفترات طويلة واستخدام الجوارب الضاغطة وهي جوارب تباع بالصيدليات، وتكون مخصصة لحالات الدوالي حيث تعمل على توزيع الضغط على الساقين وتحسين الدورة الدموية.





وأشار الدكتور حسام المهدي، أنه يجب عمل مساج خفيف للكاحل والساقين والامتناع عن الجلوس مع وضع رجل على الأخرى لتجنب إعاقة الدورة الدموية والامتناع عن ارتداء الأحذية عالية الكعب لعدم توليد الضغط على الكاحل.





ويمكن أن يساعد تدليك المناطق المصابة بلطف على إبقاء الدم يتحرك عبر الأوردة. ويمكن لأي شخص استخدام زيوت التدليك أو مرطب لطيف للحصول على نتائج أفضل.