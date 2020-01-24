AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أسباب صادمة لإصابتك بدوالي الساقين.. ووصفة بـ5 جنيهات تخلصك منها

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:01 ص
دوالى
دوالى
Advertisements
لمياء الياسين
أسباب صادمة لإصابتك بدوالى الساقين أبرزها خلل الهرمونات 
بدون جراحة.. حيل سحرية للتخلص من الدوالى
بـ5 جنيهات وصفة من مطبخك تقضى على الدوالى.. تعرفى كيفية تطبيقها
يظهر مرض دوالى الساقين بشكل واسع وكبير فى السنوات الاخيرة بين النساء والرجال على حد سواء ولم يعد قاصرا على فئة عمرية بعينها كما كان قديما بل أصبح يصيب الناس فى جميع الأعمار وفى أماكن متفرقة فى الجسم لذا أصبح من الأمور التى تشغل بال عدد كبير من الناس هى معرفة أسباب الدوالى وعلاجها.

أسباب صادمة للدوالى

وفقا لموقع " azuravascularcare "قد تكون الهرمونات هي السبب في إصابة النساء بالدوالي. بالنسبة للنساء وخاصة الاستروجين والبروجستيرون فهى تؤثر على دورات الحيض مع تقدم النساء في العمر ويمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية تقلبات مزاجية وهبات ساخنة وضعف العظام وأكثر من ذلك.

التعافى من الدوالى 

صرح الدكتور حسام المهدى استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العينى بأن هناك عددا من النصائح يجب أن يتبعها مريض دوالي الساقين وذلك للتغلب على المرض والتعافي بشكل سريع.

وقال الدكتور حسام المهدى، إن علاج الدوالي يمكن بالتدخل الجراحي أو بالليزر، كما لابد أن يتبع المريض بعض الخطوات بسيطة لعلاج الدوالي، وخاصة في مراحلها الأولى بداية من ممارسة التمارين الرياضية، ولو كانت بسيطة كالمشي بشكل يومي لتحسين الدورة الدموية بالإضافة الى رفع القدمين إلى مستوى أعلى من مستوى الجسم عند النوم أو الجلوس، كما يجب التخلص من الوزن الزائد لما له من دور كبيرٍ في الإصابة بالدوالي بسبب زيادة الضغط على الأوردة الدموية على السّاقين.

وأوضح الدكتور حسام المهدى، أنه يجب الحد من الوقوف لفترات طويلة واستخدام الجوارب الضاغطة وهي جوارب تباع بالصيدليات، وتكون مخصصة لحالات الدوالي حيث تعمل على توزيع الضغط على الساقين وتحسين الدورة الدموية.

وأشار الدكتور حسام المهدي، أنه يجب عمل مساج خفيف للكاحل والساقين والامتناع عن الجلوس مع وضع رجل على الأخرى لتجنب إعاقة الدورة الدموية والامتناع عن ارتداء الأحذية عالية الكعب لعدم توليد الضغط على الكاحل.

ويمكن أن يساعد تدليك المناطق المصابة بلطف على إبقاء الدم يتحرك عبر الأوردة. ويمكن لأي شخص استخدام زيوت التدليك أو مرطب لطيف للحصول على نتائج أفضل.

وصفة سريعة لن تكلفك 5 جنيهات

هل تريدين التخلص منها بعيدا عن الجراحة يمكنك تجربة الوصفات الطبيعية التالية إليك وصفة سريعه لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات لعلاج الدوالى يقدمها موقع برايت سايد

وصفة الزيوت الطبيعية

المكونات المطلوبة:

زيت شجرة الشاي.

زيت زيتون.

زيت لوز مر.

زيت لوز حلو.

الطريقة:

تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة. وادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتاح من ألم القدم.. اكتشف أعراض الدوالي وأشهر طرق علاجها.. ونوع غريب من الطماطم يعالجها نهائيا .. وعادات يومية تخلصك من الوجع

بدون جراحة.. وصفة سريعة للتخلص من دوالي الساقين.. تعرفوا عليها

للرجال والسيدات... احذروا هذه العادات تؤدي لـ ظهور دوالي الساقين

5 أطعمة تسهم في القضاء على دوالي الساقين

انتبه.. الدوالي تسبب النزيف وقرحة بالمعدة.. تعرف على أعراضها وأسبابها

لن تتوقعها.. 5 أسباب تؤدى إلى دوالى الساقين

ترشيحاتنا

ليبيا.. مليشيات السراج وأردوغان تستهدف مطار معيتيقة الدولي

شرط وحيد لـ مصر المقاصة لإتمام التعاقد مع مدرب الفريق الجديد

جنش يكشف عن تفاوض الأهلي معه منذ 8 سنوات

يحمل رجلين بأسنانه وبقرة على ظهره.. شاهد قدرات خيالية لأقوى رجل في العالم

أخبار الرياضة.. عبد الحفيظ يصدم جماهير القلعة الحمراء.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تعدد حالات الوفاة.. أكلات تقدميها لأسرتك تسبب الموت المفاجئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور

وداعا للموبايلات الصغيرة في العمل.. جوجل تتحدى عملاءها بهاتف ورقي.. شاهد