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رياضة

17 دولة تشارك في منافسات الألعاب الفردية في عربية السيدات 2020

الخميس 23/يناير/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تشارك 17 دولة عربية في منافسات الألعاب الفردية يمثلها 60 ناديًا،  في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.
 
وتشارك دولة الإمارات في جميع الألعاب الفردية، ترافقها المملكة العربية السعودية ضمن الألعاب جميعها باستثناء الرماية، فيما تخوض لاعبات البحرين غمار المنافسات جميعها وتغيب عن ميادين الفروسية، وتشارك المملكة الأردنية الهاشمية في كرة الطاولة، والفروسية، والكاراتيه، بينما تحضر لاعبات الكويت ضمن منافسات كرة الطاولة، والرماية، والكاراتيه، وألعاب القوى، وتشارك ممثلات سلطنة عُمان في الرماية وألعاب القوى، والجمهورية العربية السورية على بساط الكاراتيه.

وتستقبل صالات المبارزة والكاراتيه لاعبات جمهورية مصر العربية، بينما حجزت لاعبات فلسطين مكانهما على بساط الكاراتيه وألعاب القوى، وتخوض لاعبات المغرب غمار منافسات كرة الطاولة فيما تشارك ليبيا ضمن ألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطاولة، وتنافس لاعبات الجزائر في كرة الطاولة، والرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم، في الوقت ذاته تستعد السودان لحصد ألقاب الفروسية والقوس والسهم، وتشارك العراق في القوس والسهم، فيما تنافس جزر القمر بألعاب القوى، ولبنان على ميادين الفروسية، وتمثل قطر لاعبات على ميادين الرماية والمبارزة.
 
وحول هذه المشاركة أوضحت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن ميادين الألعاب الفردية لطالما كانت مسرحًا لمواجهات نديّة وقوية بين جميع الأندية المشاركة عكست مستويات متطورة ومرموقة تشير إلى مكانة رياضة المرأة العربية.
 
وقالت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: تشهد ميادين الألعاب الفردية هذا العام مشاركة لافتة تبشّر بمستويات كبيرة وواعدة، ونأمل أن تحقق الدورة أهدافها من خلال توفير البنية اللازمة لتطوير قدرات اللاعبات وإمكاناتهنّ، ليحققن أرفع المراتب وينطلقن من الدورة بعزيمة وخبرات مضاعفة لخوض غمار المنافسات الإقليمية والعالمية".
 
يذكر أن ميدان نادي الشارقة الرياضي – منطقة سمنان سيستضيف حفل انطلاقة الدورة التي تسجّل الكاراتيه أكثر نسبة مشاركة بين الألعاب التسعة التي سيتم التنافس عليها.
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