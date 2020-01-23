AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس ملك إسبانيا.. ليجانيس يتقدم على إيبرو وسيلتا فيجو يتأخر بهدف بالشوط الأول

الخميس 23/يناير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول من مبارتي سيلتا فيجو مع ميرانديس وإيبرو ضد ليجانيس، ضمن منافسات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا .

وتأخر سيلتا فيجو في الشوط الأول بهدف أحرزه ماتيوس اياس من ضربة جزاء في الدقيقة 28، لصالح ميرانديس.

وفي المباراة الأخري، التي تقام في نفس التوقيت، أهدى جوناثان سيلفا التقدم لصالح ليجانس في النصف الأول قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة.

وجاءت تشكيلة ليجانس كالآتي:

حراسة المرمي: خوان سوريانو.

خط الدفاع: أوناي بوستينزا، أيمن مريد،  تاران.

خط الوسط: روبرتو روزاليس، خافيير إراسو، روبين بيريز، جوناثان سيلفا، مارتين برايثوايت، أيتور روبيال.

خط الهجوم: جويدو كارييو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: إيفان كويار، مارك نافارو، أوميرو، خوسي أرناييز، شيدوزي أوازيم، ريفيرا، أوسكار رودريغيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليجانيس يتقدم على برشلونة بهدف في الدقيقة 12 بـ الدوري الإسباني

ليجانيس يتقدم على برشلونة في الشوط الأول بصاروخية النصيري

برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. أجيري يحقق الانتصار الأول مع ليجانيس على حساب سيلتا فيجو

صراع القاع | تعادل مثير 2-2 بين مايوركا وسيلتا فيجو فى الدوري الإسباني

الدوري الإسباني| أجيري يواصل التألق ويقود ليجانيس للتعادل مع بلد الوليد

ترشيحاتنا

لأول مرة في التاريخ سماع صوت مومياء عمرها 3000 عام.. تفاصيل مثيرة

كلام بس فين الأفعال.. مؤمن زكريا يوجه رسالة صادمة

أغربها الأرز.. حيل سريعة تخلصك من آلام الركبة

كاف يزف خبرا سارا لـ الزمالك بشأن كهربا وأيمن حفني

المقاصة يوضح حقيقة تعيين مدير فني خلفا لـ ميدو

تسبب السرطان والوفاة.. البرلمان يحذر من الأدوية المباعة عبر الفيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور