كأس ملك إسبانيا.. ليجانيس يتقدم على إيبرو وسيلتا فيجو يتأخر بهدف بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مبارتي سيلتا فيجو مع ميرانديس وإيبرو ضد ليجانيس، ضمن منافسات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا .





وتأخر سيلتا فيجو في الشوط الأول بهدف أحرزه ماتيوس اياس من ضربة جزاء في الدقيقة 28، لصالح ميرانديس.





وفي المباراة الأخري، التي تقام في نفس التوقيت، أهدى جوناثان سيلفا التقدم لصالح ليجانس في النصف الأول قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة.





وجاءت تشكيلة ليجانس كالآتي:





حراسة المرمي: خوان سوريانو.





خط الدفاع: أوناي بوستينزا، أيمن مريد، تاران.





خط الوسط: روبرتو روزاليس، خافيير إراسو، روبين بيريز، جوناثان سيلفا، مارتين برايثوايت، أيتور روبيال.





خط الهجوم: جويدو كارييو.



