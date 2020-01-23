لحظات مرعبة.. دخان كثيف داخل طائرة في السماء.. فيديو

انتشر شريط فيديو للحظة مرعبة تعرضت لها رحلة لخطوط طيران "رايان إير"، عقب ظهور دخان كثيف داخل مقصورة الطائرة، وانتشاره بسرعة داخل الطائرة كلها.





وتعرضت طائرة بوينج 800-373، لظهور دخان كثيف، عقب إقلاعها من العاصمة الرومانية بوخاريست، ما تسبب في هلع وخوف بين المسافرين.





وأظهرت لقطات الفيديو، سيدة وهي تبكي خوفا، بينما يمكن رؤية رجل يحاول الحصول على قناع الأوكسجين.





وتم إيقاف الرحلة بعد دقائق فقط من إعلان الطيار حالة الطوارئ وعادت الطائرة إلى مطار أوتوبيني في رومانيا.





فيما قالت الشركة إن سبب الدخان قد يكون سائل إزالة الجليد الذي يدخل نظام تكييف الهواء.