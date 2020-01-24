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برلمان

أبرزهم الصرف الصحي.. نائبة منياوية توجه 5 طلبات إحاطة لرئيس الحكومة

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:00 ص
الصرف الصحي - أرشفية
الصرف الصحي - أرشفية
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حسن رضوان

أكدت مرفت الشرقاوي عضو مجلس النواب، أنها قامت بتقديم 5 طلبات احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إصلاح الطريق الشرقي، أنشاء محطات للصرف الصحي، تنجيل الملاعب، توصيل الغاز الطبيعى للمدن بمحافظة المنيا.


وقالت "الشرقاوي" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المشكلات التي تعكر صفو أهالي المنيا بسبب فقر في الخدمات، حيث أن هذه المحافظة تفتقد العديد من الخدمات المهمة التي تعتبر أساس داخل كل مدينة مركز.


وأوضحت النائبة، أن الحكومة ينبغي أن تقوم بعمل حصر شامل لجميع الخدمات التي تفتقدها المحافظة وتكثيف الجهود لكي يتم توفيرها خلال الفترة المقبلة.


وأكدت النائبة أنها قامت بتقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان لتوجيهه لرئيس الوزراء وجميع المسؤولين عن هذه الخدمات حتى يتم توفيرها في أٌقرب وقت ويتم التحقيق في شأن تأخيرها حتى الآن.


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