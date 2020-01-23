مجدي عبد الغني: أبوريدة غلط فيا والبشرة منعته من رئاسة الكاف..فيديو





قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد : عدم الوفاق في مجلس الإدارة لاتحاد الكرة الذي تقدم باستقالته تحت رئاسة المهندس هانى أبوريدة كان سببا فى ظهور العديد من الأزمات فى الفترة التى سبقت تقديم الاستقالة.





أضاف: هاني أبوريدة له قيمة كبيرة فى الأوساط الدولية ورغم إنه غلط فيا قبل كده لكن رجع واعتذر لي وأنا مقدرش أغلط فيه لإنى دخلت بيته وهو كمان دخل بيتى وكل معايا عيش وملح.





أشار إلى أن المهندس هاني أبوريدة لو كان صاحب بشرة سمراء لتولى منصب رئيس الكاف عن جدارة واستحقاق لافتا إلى أن ابوريدة الجميع يعرف قيمته وقدره فى الكاف والفيفا.

كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن سبب وحيد منع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق من تولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".