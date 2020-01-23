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أخبار البلد

جمال عبدالرحيم يتواصل مع جريدة الصباح لإنهاء الأزمة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، تواصله مع  رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الصباح، إبراهيم جاب الله، للتوصل إلى حلول لأزمة الزملاء المعتصمين بسبب تأخر صرف رواتبهم. 

واتفق عبدالرحيم مع رئيس تحرير الجريدة على عقد اجتماع قريبًا مع ممثلي إدارة الجريدة، لصرف المستحقات المالية للزملاء، والتي وصلت إلى 6 أشهر، والتأكيد على عدم إغلاق المقر، وفي حالة وجوب نقله، يتم ذلك في نطاق قريب من عمل الصحفيين.

وشدد وكيل أول النقابة على الدعم الكامل من قبل النقابة للزملاء في جميع مطالبهم المشروعة، لافتًا إلى أن مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً لن يقبلوا بالمساس بحقوق الصحفيين المشروعة، والمحصنة بالقانون.‎
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