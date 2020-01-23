لو بتفكرى فى الجواز .. أبتعدى عن هؤلاء الرجال

تسعى المرأة دائما إلى البحث عن الرجل المناسب الذى يتفهمها ويسعدها ففى ذهن كل امرأة صورة للرجل الذى تريد أو تتمنى أن يكون زوج المستقبل.







الدكتور محمد رجب إستشارى العلاقات الزوجية يقدم أنواعا من الرجال لا تقتربى منهم إذا كنت تفكرين فى الإرتباط.

