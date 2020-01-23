لو بتفكرى فى الجواز .. أبتعدى عن هؤلاء الرجال

تسعى المرأة دائما إلى البحث عن الرجل المناسب الذى يتفهمها ويسعدها ففى ذهن كل امرأة صورة للرجل الذى تريد أو تتمنى أن يكون زوج المستقبل.
الدكتور محمد رجب إستشارى العلاقات الزوجية يقدم أنواعا من الرجال لا تقتربى منهم إذا كنت تفكرين فى الإرتباط.
-الرجل غير المسؤول
لا يستطيع الاعتماد على ذاته ويلجأ دائما إلى والدته أو والده فهم فى الحقيقة رجال ضعفاء غير قادرين على بناء حياة زوجية مستقلة
- الرجل البخيل
فهو بخيل حتى على نفسه ومع مرور الوقت لن تستمر الحياة مع رجل بهذه الطباع .
-الرجل العاشق اللحظى
حيث يتقن مغازلة النساء وتنخدع فيه كل فتاة بسهولة وهذا النوع لا يصلح كشريك لحياتك .
إليك أنواع أخرى من الرجال فى الرابط التالى لا تفكرى فى الارتباط بهم حتى لا تنتهى حياتك الزوجية بالفشل لكن إذا كنت لا تقدرين الاستغناء عن ذلك الرجل إليك حيلا سريعة يقدمها إستشارى العلاقات الزوجية فى التعامل معه ..