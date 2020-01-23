مسجل هدف سالاماناكا في ريال مدريد: أنا صحفي وأبحث عن وظيفة بأي صحيفة

كشف ألفارو روميرو، لاعب فريق يونيونيستاس دي سالامانكا ، عن وظيفته الحقيقية بعيدا عن عالم الساحرة المستديرة.





وكان روميرو والبالغ من العمر 23 عامًا قد سجل هدف فريقه الوحيد، أمس الأربعاء في شباك نظيره نادي ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس ملك إسبانيا.





وقال روميرو في تصريحات صحفية بعد المباراة:"سعيد بتسجيلي للهدف ، لكني أود أن أستغل فرصة تواجدي هنا وأن أعلن أنني صحفي وهو عملي الحقيقي ، أنا خريج كلية الصحافة ،وأعرض خدماتي ما إذا كانت أي صحيفة تريدني معها، أرجو من أي صحيفة أن توظفني".





يذكر أن نادي ريال مدريد قد أقصى أمس فريق سالامانكا بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليتأهل للدور القادم من بطولة كأس ملك إسبانيا.