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زوجة الشهيد وائل طاحون: تكريم الرئيس السيسي دعم معنوي كبير لنا

الخميس 23/يناير/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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حمزة شعيب

أعربت عبير طاحون، زوجة الشهيد العميد وائل طاحون، عن سعادتها الكبيرة  بتكريم الرئيس لأسر الشهداء، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، اليوم الخميس، قائلة:" دعم معنوي كبير".


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن التكريم هذا العام مختلف لصعوبة الوضع بالنسبة لهم بعض الشيء، معقبة: «فقدت زوجي منذ أكثر من أربع سنوات، والآن رحل زوج ابنتي، وهذا العام سيلتحق ابني بكلية الشرطة».


 كما توجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «الرئيس كأب لكل المصريين سألنا محتاجين حاجة كتر خيره ونشكره والحمد لله».


وعن انضمام ابنها لكلية الشرطة أكدت أنه كان حلمه بأن يصبح ضابطًا اقتداءً بوالده منذ إن كان على قيد الحياة، معقبة: «مقدرتش أقف قدامه، قولتله ده حلمك ومش هقف في طريقك بالرغم من وجعنا مرتين».


يُشار إلى أن العميد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، أُستشهد 21 أبريل 2015 بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله بحي النعام بالمطرية.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة بالدولة.

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