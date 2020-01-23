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أخبار البلد

ريهام الحلو مديرا عاما للمركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني

الخميس 23/يناير/2020 - 09:20 م
ريهام الحلو المدير
ريهام الحلو المدير العام للمركز الإعلامي بوزارة الطيران
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نورهان خفاجي
أصدر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قرارا بتعيين ريهام الحلو مديرًا عامًا للمركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى، وبذلك تكون أول مدير عام للمركز الإعلامى للوزارة بعد إدراجه رسميا من التنظيم والإدارة.

وعملت "ريهام الحلو"، في إدارة الإعلام بوزارة الطيران المدني لمدة تجاوزت الـ 8 سنوات، بالإضافة إلى أنها شغلت منصب مسئول قسم الترجمة بوزارة الطيران المدني، وعملت في إدارة الدراسات بالوزارة.

وشغلت مدير عام المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني، منصب كبير الضيافة الجوية ومدربي الضيافة في الشركة القابضة مصر للطيران، بالإضافة إلى أنها التحقت بالعمل في مركز عمليات مصر للطيران لمدة عامين.
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