ريهام الحلو مديرا عاما للمركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني

أصدر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قرارا بتعيين ريهام الحلو مديرًا عامًا للمركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى، وبذلك تكون أول مدير عام للمركز الإعلامى للوزارة بعد إدراجه رسميا من التنظيم والإدارة.





وعملت "ريهام الحلو"، في إدارة الإعلام بوزارة الطيران المدني لمدة تجاوزت الـ 8 سنوات، بالإضافة إلى أنها شغلت منصب مسئول قسم الترجمة بوزارة الطيران المدني، وعملت في إدارة الدراسات بالوزارة.



