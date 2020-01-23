البحرين تتأهل رسميا لمونديال اليد مصر 2021 بعد الفوز على السعودية

تأهل منتخب البحرين لكرة اليد رسميًا إلى مونديال كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب السعودي في مباراته الأخيرة، في الدور الرئيسي لبطولة كأس آسيا بنتيجة 18/17





وتمكن المنتخب البحريني من إنهاء الشوط الأول متقدمين بنتيجة 10-6 ، ليواصلوا التفوق في الشوط الثاني، وينهوا المباراة بنتيجة 18-17 ، ليضمنوا تواجدهم في دور نصف النهائي من البطولة المقامة في الكويت .





وينافس المنتخب السعودي على المركزين الخامس والسادس بعد الخسارة من المنتخب البحريني.





وتعد تلك المرة هي الخامسة التي يتأهل فيها المنتخب البحريني إلى نهائيات كأس العالم، والتي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2021.