الصحة: اهتمام القيادة السياسية مفتاح نجاح حملة 100 مليون صحة.. فيديو

أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن البساطة هي السبب وراء نجاح حملة 100 مليون صحة، مؤكدا أنه كان في الحالة أشخاص تتعامل مع نظام الحاسب الآلي لأول مرة وكان يمثل تحديا بالنسبة لنا.





وأضاف المهندس أيسم صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أن الهدف الأول من الحملة هو القيام بها بشكل مبسط وأن تصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين.





وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات أنه كان لا بد من إدخال عدد هائل من البيانات تعمل على وضع خريطة صحية لمصر بكل قرية ومحافظة لكي نستطيع ان نحدد نسب الإصابة التفصيلية.





وأشار مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم بناء استراتيجية للعلاج تقوم عليها وزارة الصحة لمدة 10 سنوات قادمة.



