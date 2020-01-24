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محافظات

تبدأ من 1000 جنيه للمتر.. تعرف على أسعار التصالح في مدينة نصر حسب الشارع

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:01 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

وفي حي شرق مدينة نصر .. جاءت الأسعار كالتالي : 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1800 جنيه للسكني و 2000 للتجاري والإداري و1000 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1400 جنيه للسكني و 1800 للتجاري و1400 للإداري و800 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار  جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و 1200 للتجاري و1200 للإداري و800 للصناعي).

وعن شوارع كل منطقة جاء أبرزها مايلي :

منطقة "أ":
شارع مكرم عبيد- شارع مصطفى النحاس - شارع أحمد الزمر -شارع ذاكر حسين - شارع طريق النصر -شارع د. عبد الله العربى -شارع السيد الميرغنى - شارع الثورة - شارع صلاح سالم- شارع يوسف عباس - شارع عباس العقاد -شارع أحمد فخرى - شارع النزهة - شارع الميثاق -شارع الطيران وأخرى. 


منطقة "ب":
 شارع نبيل الوقاد - شارع خضر التونى  - شارع دار الدفاع - شارع د. إبراهيم أبو النجا - شارع د. محمد النبوى المهندس- شارع جمال سالم -شارع حسن مأمون - شارع افريقيا- شارع د. إسماعيل وهبى - شارع د. الشيمى - شارع محمد مقلد -شارع حسن الشريف - شارع طه حسين - شارع أحمد حسنى- شارع عبد الرزاق السنهوري - شارع العزبى - شارع على أمين - شارع د. محي الدين عبد الحميد - 
شارع أحمد تيسير وأخرى. 

منطقة"ج":
شارع الشيخ فتحى -شارع مساكن أطلس- شارع فاطمة الزهراء - شارع الورشة - شارع محمود عمار -شارع طريق عزبة الهجانة -شارع مسجد الرحمن -شارع ابن الدرداء - شارع أحد - شارع 
مساكن المثلث وأخرى. 

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، طالب نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التى ينظمها القانون رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لضمان تنفيذ هذه الأحكام وسرعة الانتهاء من تصحيح وتقنين الأوضاع البنائية المخالفة.

وشدد محافظ القاهرة على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف تمهيدًا لإزالته على النحو المقرر قانونًا فى حالة عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح عن المخالفات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء المختصة لدراستها والبت فيها من اللجان المشكلة لذلك الغرض، وذلك فى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار من الحى.
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