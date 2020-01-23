حيل ووصفة مذهلة تخلصك من دوالي الساقين بدون جراحة



أسباب صادمه لإصابتك بدوالى الساقين أبرزها خلل الهرمونات بالنسبة للنساء وخاصة الاستروجين والبروجستيرون فهى تسبب ضعف العظام وأكثر من ذلك لدى النساء



صرح الدكتور حسام المهدى استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العينى بأن هناك عددا من النصائح يجب أن يتبعها مريض دوالي الساقين وذلك للتغلب على المرض والتعافي بشكل سريع أبرزها الحد من الوقوف لفترات طويلة واستخدام الجوارب الضاغطة التى تباع بالصيدليات و عمل مساج خفيف للكاحل والساقين



على الجانب الاخر وفقا لموقع برايت سايد يمكنك التخلص من الدوالى بدون جراحة من خلال الوصفة التالية



المكونات المطلوبة:



زيت شجرة الشاي.



زيت زيتون.



زيت لوز مر.



زيت لوز حلو.



الطريقة:

تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة. وادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.