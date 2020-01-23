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زوجة الشهيد رامى هلال: ابنى الأصغر وجد مشاعر الأبوة فى الرئيس السيسي

الخميس 23/يناير/2020 - 09:49 م
مروة توفيق، زوجة
مروة توفيق، زوجة الشهيد العقيد رامي هلال
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حمزة شعيب

قالت مروة توفيق، زوجة الشهيد العقيد رامي هلال، إن مشاعرها فى احتفالية عيد الشرطة كانت متباينة ومتناقضة، فمن ناحية كانت في غاية السعادة لأن الاحتفال يذكرها بزوجها الشهيد واستعداداته فى عيد الشرطة، ومن ناحية أخرى أن زوجها غير موجود معها ومع أبنائه، لافتة إلى أن جميل شهداء هذا الوطن في رقاب كل المصريين، لأنهم قرروا التخلى عن أنفسهم وأرواحهم في سبيل حماية الوطن والشعب، وأن كل مصرى لن ينسى ما قام به هؤلاء الأبطال.


وأضافت زوجة الشهيد العقيد رامي هلال، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن لديها 4 أبناء، وخلال احتفالية عيد الشرطة اليوم، رفض "على" طفلها الأصغر أن ينزل من مسرح التكريم وظل ممسكا بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهة إلى أنه يبحث عن والده في كل من حوله، وقد وجد مشاعر الأبوة فى شخص الرئيس السيسي الذى تعامل معه بمنتهى الحب، مؤكدة أن طفلها الأصغر يحلم أن يكون ضابطا مثل والده.


وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من رجال الشرطة المتميزين، وذلك بحفل عيد الشرطة رقم 68، تقديرًا لجهودهم في حفظ الأمن. 


ويقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعددًا من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة بالدولة.

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