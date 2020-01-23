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أخبار العالم

قرار جديد من السعودية بشأن استيراد المواشي الحية من السودان

الخميس 23/يناير/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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سعيد العربي

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الحظر عن استيراد المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للمرض هناك، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة التي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع الجانب السوداني لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشي الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

وأكدت أنها تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تضمن خلو الواردات الحيوانية من جميع دول العالم من الأمراض الوبائية؛ بهدف الحد من مخاطر انتقالها إلى المملكة.

وأمس الأول (الثلاثاء)، أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية أن تصدير المواشي «السواكني» يستأنف خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية بين الطرفين، وذلك تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل أيام حول وصول وفد وزاري سوداني تمهيدا لاستئناف تصدير المواشي للسعودية.

وذكرت عكاظ أن الوفد السوداني بحث عملية استئناف تصدير المواشي للسعودية الذي تم تعليقه (قبل 3 شهور) منذ شهر أكتوبر الماضي، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF)، وفق بيان أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، في وقت لاحق رسميا انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع RVF في السودان.

يذكر أن حجم استيراد السعودية من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) لا يقل عن 7 ملايين رأس في السنة، 65% منها كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس).

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