هيثم الحاج: 40 دولة تشارك بمعرض الكتاب وأكثر من 1200 دار نشر.. فيديو

قال هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إنه بعد نجاح معرض الكتاب في دورته الماضية، أصبح الإقبال كبيرا على المشاركة في المعرض خلال الدورة الحالية.





وأضاف هيثم الحاج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " لدينا 40 دولة مشاركة في المعرض، بزيادة 5 دول عن العام الماضي".





وتابع هيثم الحاج: "لدينا أكثر من 900 جناح بزيادة حوالي 20% عن العام الماضي ولدينا أكثر من 1200 دار نشر مشاركة في فعاليات معرض الكتاب ".





وأردف هيثم الحاج: "أرقام معرض الكتاب هذا العام تؤكد نجاح معرض الكتاب العام الماضي وتكوين خريطة إعلامية تجذب العديد من دور النشر التي لم تشارك مسبقا في معرض الكتاب".





واستطرد هيثم الحاج: "نسبة الإقبال على معرفة المعلومات على معرض الكتاب أكبر بكثير وهناك تيسيرات للجمهور على مستوى دخول القاعات وخريطة حركة المواصلات".