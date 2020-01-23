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ديني

الأوقاف: أنفقنا 2.8 مليار جنيه على صيانة وترميم المساجد

الخميس 23/يناير/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، أن عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 100 ألف مسجد.

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية "المحور" اليوم الجمعة، أن الوزارة قامت بحركة إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة، وإنفاق ما يقرب من 2.8 مليار جنيه على الصيانة والترميم، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.
 
وأكد أن الوزارة تضع أيديها في أيدي جميع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وأهل الخير، والجمعيات، لصيانة وتطوير وإعمار المساجد على مستوى الجمهورية.
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