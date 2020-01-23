فيديو.. داعية إسلامي يهنئ أبطال الشرطة بعيدهم: رجال التضحية

قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، إن عيد الشرطة هو ذكرى للشهداء الذين رفضوا أن يخضعوا لمستعمر، هذه الذكرى تتجدد لتوضح أن هناك من يضحي بحياته في سبيل القيمة.





وأضاف "العزازي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن كل رجل من رجال الشرطة المتواجدين الآن على أرض الوطن هو رمز لهؤلاء الشهداء.

وتابع: "حين ينهزم الجميع يظهر الرجال، وحين يتخلى الجميع لا يتخلى الرجال، وحين يفر الجميع، يقف الرجال"، موضحًا أن ذكرى عيد الشرطة جاءت لتعلمنا أنه يجب أن يكون هناك من يموت وهو يحمل الراية".



